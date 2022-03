Les qualifications mènent Max Moffatt au podium en France

Max Moffatt a remporté la médaille d’argent de l’épreuve de slopestyle dans des circonstances plutôt uniques, samedi, à la Coupe du monde de Tignes, en France. Les organisateurs de l’événement ont dû annuler la finale en raison des forts vents et l’Ontarien est monté sur la deuxième marche du podium en vertu de son excellente descente en qualifications.

Les skieurs s’étaient élancés sur le parcours jeudi, où le natif de Caledon avait récolté 87,25 points pour prendre le deuxième rang de la séance et facilement obtenir son billet pour l’étape ultime. Les aléas de Dame nature auront finalement eu le dessus et Moffatt a mis la main sur sa deuxième médaille d’argent de la saison, après celle récoltée à Stubai, en Autriche, au mois de novembre dernier.

« Malheureusement, il y avait beaucoup trop de vent aujourd’hui (samedi) et ce n’était pas sécuritaire pour personne de skier. Ce n’est pas nécessairement la manière dont j’espérais gagner une médaille cette fin de semaine, mais c’est ainsi ! Tout le monde aurait aimé retourner skier, mais la santé et la sécurité des athlètes étaient prioritaires et c’était la bonne décision à prendre », a commenté Moffatt après l’annonce de la Fédération internationale de ski (FIS).

Au bout du compte, le Norvégien Birk Ruud a remporté la compétition grâce à sa récolte de 88,50 points lors des qualifications, alors que le Suédois Jesper Tjader (86,00 points) a terminé troisième.

Les Canadiens Bruce Oldham (Parry Sound, Ont.), Mark Hendrickson (Calgary, Alb.), Dylan Deschamps (Québec, Qc) et Philippe Langevin (Mont-Tremblant, Qc) étaient aussi en action à Tignes et ils ont respectivement fini 16e, 18e, 36e et 41e lors des qualifications. Pour sa part, Evan McEachran (Oakville, Ont.) n’avait pu prendre le départ de l’épreuve.

Du côté des femmes, Megan Oldham (Parry Sound, Ont.) et Olivia Asselin (Lévis, Qc) n’ont pas eu la chance de se faire justice sur le parcours français. La séance de qualifications féminine a été annulée vendredi, tout comme la finale samedi matin.

« C’est toujours plaisant de terminer la saison en Suisse. Le parcours et les sauts sont spectaculaires et je pense que nous avons tous très hâte d’y participer. Les enjeux seront très élevés, en espérant une finale cette fois », a conclu Max Moffatt sur une note humoristique.

Les athlètes seront de retour en piste dans moins de deux semaines pour disputer la dernière Coupe du monde de la saison de slopestyle qui aura lieu du 24 au 26 mars, du côté de Silvaplana, en Suisse.