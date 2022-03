Quatre athlètes émergents récompensés par le Club de la médaille d’or

Le Club de la médaille d’or est fier d’avoir pu soutenir quatre athlètes de la relève québécoise à l’occasion de la Soirée des Coups de cœur Sport-hommage Desjardins diffusée samedi, sur les ondes de MAtv Cap-de-la-Madeleine et de Noustv Mauricie.

Benjamin Niquette, Esteban Dessureault, Anne Perreault et Thessalie Bruneau ont tous reçu une bourse soulignant leurs accomplissements sportifs, dans le but d’encourager de jeunes talents prometteurs.

« Le Club de la médaille d’or est très heureux de poursuivre sa mission en remettant quatre bourses dans le cadre de la Soirée des Coups de cœur Sport-hommage Desjardins. Encore une fois cette année, nous désirons nous rapprocher des jeunes en région et récompenser leur persévérance sportive et leur potentiel. Ces jeunes ont traversé plusieurs épreuves lors des derniers mois et nous croyons que ce coup de pouce pourra les aider dans la réalisation de leurs objectifs et de leurs rêves. », déclare Mélanie Lacroix, directrice générale du Club de la médaille d’or.

Passion transmise de père en fils

Benjamin Niquette a découvert l’athlétisme lorsqu’il a accompagné son père à une course régionale à l’âge de seulement cinq ans.

« Ma mère disait que je n’aimerais sûrement pas ça et que si je revenais en pleurant, je n’en ferais plus. Toutefois, cela ne s’est pas produit et j’ai continué à faire des courses par la suite. J’ai finalement demandé à mon père de m’inscrire en athlétisme à l’âge de 8 ans », a-t-il raconté.

Depuis, le protégé du club d’athlétisme Zénix a été sacré champion dans trois disciplines aux Championnats québécois ; le 800 mètres, le 1 200 mètres et le 2 000 mètres. L’étudiant des Estacades a aussi raflé la médaille de bronze au Championnat provincial de cross-country chez les cadets.

Un avenir brillant pour Esteban Dessureault

Esteban Dessureault a rejoint l’été dernier l’Académie de baseball du Canada (ABC), alors qu’il n’avait que 13 ans. Il a aussi participé à plusieurs tournois aux États-Unis avec l’ABC des moins de 16 ans. Athlétique et doté d’une bonne puissance au bâton, il figure parmi les meilleurs joueurs de son groupe d’âge au Québec, voire au Canada. On parle de lui comme d’un espoir de grande qualité.

« C’est vraiment un honneur de recevoir cette bourse et d’être reconnu comme un athlète de haut niveau. Je sens que tout le travail que je fais et les efforts que je mets dans mon sport sont récompensés. »

Cet espoir de la Mauricie a pour objectif de faire partie de l’équipe nationale de baseball junior du Canada. Il souhaite par la suite suivre les traces de son frère en allant jouer dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA), aux États-Unis.

Anne Perreault, une athlète au grand potentiel

La Trifluvienne Anne Perreault a commencé le soccer à un très jeune âge. Elle fait maintenant partie de l’équipe du Québec, ainsi que de celle du nouveau programme Excel féminin de Soccer Québec, qui permet d’identifier les joueuses au fort potentiel.

« Je suis très contente et très reconnaissante de recevoir cette bourse. Je voudrais vraiment remercier le Club de la médaille d’or et Sport-hommage Mauricie de m’avoir choisie. »

L’athlète a remporté le championnat de la saison dans la Ligne de soccer élite du Québec avec l’Union de Lanaudière Sud chez les moins de 16 ans et elle poursuivra son parcours dans la première division collégiale l’année prochaine.

Rien n’arrête Thessalie Bruneau

Athlète polyvalente, la Latuquoise Thessalie Bruneau s’est démarquée en remportant le prix de l’athlète relève féminine de l’année au gala de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). Elle a été sacrée championne provinciale en BMX chez les 15-16 ans, en plus de décrocher la deuxième place au Championnat canadien, dans la catégorie des 15 ans. Elle a aussi terminé deuxième de la série Coupe Canada.

« Je tiens vraiment à remercier le Club de la médaille d’or pour son soutien. Cette bourse va me permettre de voyager pour aller essayer des pistes différentes de celles qu’on a au Québec, ce qui va beaucoup m’aider pour les compétitions de haut niveau. J’aimerais me rendre dans l’équipe nationale l’an prochain et aux Jeux olympiques, éventuellement. », partage Thessalie Bruneau.