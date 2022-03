Pour sa troisième édition, cette course de motoneige unique en son genre revient en force le 2 avril

Après trois ans d’attente, Saint-Donat accueillera de nouveau la compétition de motoneige unique en son genre Red Bull Sledhammers, le 2 avril prochain. La scène est prête à ramener le rugissement des moteurs de motoneige sur les pistes de Ski La Réserve ! Des pilotes professionnels renommés s’affronteront dans un format un contre un sur un parcours d’ascension semé d’embûches, à des vitesses pouvant atteindre les 120 km/h.

Cette édition mettra en vedette 32 des meilleurs coureurs professionnels du Canada et des États-Unis, qui vont lutter pour être couronnés champions de cette compétition unique.

Les spectateurs auront la chance de voir le Québécois William St-Laurent, vainqueur de la course de 2019, en action alors qu’il défendra son titre.

Combinant le meilleur de la course de côte « hill climb » et du snowcross, le parcours a été redessiné pour présenter plus de caractéristiques techniques et des innovations uniques.

L’entreprise québécoise Today’s Park a de nouveau construit et conçu le parcours de cet événement. Le dynamisme et l’ingéniosité de cette équipe, ainsi que l’ancien coureur professionnel Lucas Brunelle, ont contribué au développement du parcours pour le rendre encore plus stimulant. Dès le départ, les concurrents remarqueront la conception plus avancée du parcours en rencontrant l’un des éléments les plus avancés, un saut de 30 pieds sur une plateforme surélevée. Le reste de la piste de 400 mètres comprendra plus de 7 éléments qui mettront à l’épreuve les capacités de contrôle des coureurs.

Moteurs Taiga, l’un des principaux fabricants de véhicules électriques tout-terrain, sera sur place pour mettre leurs motoneiges électriques à l’épreuve et recueillir les commentaires des coureurs.

L’événement est gratuit pour les spectateurs, donc tout le monde est invité à faire partie de l’action au centre du rugissement des moteurs lors de cet événement excitant.

