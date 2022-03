La ville de Terrebonne choisie pour la Coupe Fred Page 2023

La Ligue de hockey junior AAA du Québec est fière d’annoncer mercredi que la Coupe Fred Page 2023 aura lieu à Terrebonne et que les Cobras seront les hôtes du tournoi. Cette décision a été prise après un vote des gouverneurs qui a eu lieu le lundi 21 mars dernier.

Les formations du circuit intéressées présentaient au préalable leur dossier de candidature en y allant d’un exposé pour la tenue de cet événement.

La Coupe Fred Page aura lieu en mai 2023 à la Cité du Sport de Terrebonne, sous la co-présidence d’honneur du Maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy, et l’animateur radio du 91,9 Sports, Stéphane Gonzalez.

La ville de Terrebonne célèbrera son 350e anniversaire dans un an et le comité hôte de l’événement et la ville sont en discussion pour que ce tournoi fasse partie des festivités.

« C’est un privilège pour notre organisation de pouvoir accueillir le tournoi de la Coupe Fred Page 2023 dans nos installations. Cet événement offre une belle vitrine à tous les joueurs et montre la qualité du hockey de la LHJAAAQ. Nous accueillons la décision des gouverneurs de nous octroyer la Coupe Fred Page avec beaucoup de fierté », commente Robert Dubuc, directeur général et entraîneur-chef des Cobras de Terrebonne

Le comité organisateur des Cobras de Terrebonne sera formé de personnes d’expérience qui travaillent dans l’événementiel sportif depuis plusieurs années et l’organisation pourra compter sur une multitude de bénévoles de qualité.

Cette compétition réunit chaque année les équipes championnes des ligues du Québec (LHJAAAQ), des Maritimes (MHL) et de l’Est de l’Ontario (CCHL), en plus de l’équipe de la ville hôte. Ce tournoi, marqué par de l’achalandage touristique, permet à la région de briller au sein de plusieurs secteurs.