Le Bioparc présente la 4e édition du Festi-Oiseaux en formule hybride!

Offrez-vous une escapade printanière au Festi-Oiseaux du Bioparc de la Gaspésie. Synonyme de découvertes, d’échanges et de rencontres enrichissantes, le Festi-Oiseaux donne rendez-vous aux ornithologues et amateurs, en solo, en famille ou entre amis pour sa quatrième édition du 20 au 22 mai.

Le Festi-Oiseaux réserve un accueil sympathique et de qualité aux festivaliers. Au programme : sorties d’observation, conférences, ateliers, démonstrations avec des oiseaux de proie, concours photo, etc.

NOUVEAUTÉ ! PIC MA CURIOSITÉ

Pic ma curiosité est une activité de science citoyenne qui consiste à faire un inventaire ornithologique qui pourrait être utilisé par les scientifiques pour diverses études et suivis d’oiseaux. De plus, cette activité vous permettra de prendre conscience de la diversité d’oiseaux qui nous entourent au quotidien et d’éveiller la curiosité à leur sujet. Cet inventaire sera fait par l’application ou le site web de iNaturalist, une plateforme d’acquisition et de partage de données d’observations floristiques et fauniques et une communauté regroupant plus d’un million de chercheurs et de naturalistes qui peuvent vous aider à en savoir plus au sujet de la nature.

En participant au projet Pic ma curiosité, vous courez la chance de gagner un de trois nichoirs adaptés aux besoins de différentes espèces, généreusement commandités par Permabitat.

Un nichoir sera remis au participant ayant ajouté le plus d’observations dans le projet iNaturalist et les deux autres feront l’objet d’un tirage parmi tous les participants.



Dates du projet : 16 avril au 19 mai.

CONCOURS DE PHOTO

Soumettez vos photos d’ornithologie pour le concours du Festi-Oiseaux !

Plus de 2 000 $ en prix, dont un séjour dans Les Chalets du Bioparc, attribués selon cinq catégories : le grand prix, le coup de cœur du jury, le vote du public, le prix jeunesse et le prix Club des ornithologues de la Gaspésie (EN NOUVEAUTÉ). Pour obtenir les règlements complets du concours et la description détaillée des prix, cliquez ici.

Date limite d’inscription : 15 avril 2022 à minuit.

SORTIES D’OBSERVATION

Découvrez les oiseaux d’ici avec les sorties d’observation matinales. Deux circuits sont offerts, un le samedi et l’autre le dimanche, pour optimiser les observations. Ces sorties sont incluses dans le tarif journalier et le passeport.



Samedi 21 mai : Rendez-vous dans le stationnement du Bioparc pour l’exploration de la réserve aquatique de l’Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure.



Dimanche 22 mai : Rendez-vous dans le stationnement du parc de la Pointe Taylor, à New Richmond.

ORNITHOQUIZ

C’est l’occasion de tester vos connaissances sur les oiseaux ! En ligne, directement sur la page Facebook du Bioparc, participez à l’OrnithoQuiz via l’application Kahoot et courez la chance de gagner des prix de présence !

SOUPER-CONFÉRENCE

Participez au souper-conférence du Festi-Oiseaux : souper 3 services au restaurant Kano du Riôtel Bonaventure, suivi d’une conférence de Jean-Christophe Lemay, photographe animalier. Le tarif est de 65 $ (service et taxes incluses) et est en sus du tarif journalier et du passeport. Sur réservation seulement avant le 16 mai 15 h. Nombre de places limité.



Pour plus d’information et pour réserver votre place, contactez Mme Stéphanie Bentz au 418-534-1997 #102.

CONFÉRENCES ET ATELIERS

Le Festi-Oiseaux est l’occasion de vous initier ou d’approfondir vos connaissances sur les oiseaux avec une programmation variée, pour tous et sur 3 jours.