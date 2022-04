Le Festival Petits bonheurs revient avec une édition intégrale en présentiel

C’est fort d’une expérience en or aux Jeux olympiques de Pékin que Jordan Pierre-Gilles participera à ses deuxièmes Championnats du monde cette fin de semaine, à l’aréna Maurice-Richard, de Montréal. L’athlète de 23 ans compte profiter de chaque instant, lui qui aura la chance de patiner devant sa famille et ses amis pour la première fois depuis belle lurette. Qui plus est, il participera à des épreuves individuelles pour la première fois de sa carrière aux mondiaux. « Je suis en excellente forme et je me sens super bien pour les courses individuelles. Je pense que si je fais bien les choses, il n’y a pas de doute que je peux obtenir de très bons résultats. », a-t-il lancé d’entrée de jeu. Accompagné tout au long de la saison par des patineurs vedettes comme Charles Hamelin, Steven Dubois, Pascal Dion et Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles a beaucoup appris au cours de la saison. Il est persuadé que ses coéquipiers ont été indispensables dans son apprentissage et dans sa progression. « L’équipe est extrêmement compétitive et complète, c’est certain que ça aide à bien se développer. Je suis très reconnaissant de faire partie d’une aussi belle équipe, autant les athlètes que le personnel d’entraîneurs. Tout le monde veut le meilleur pour les autres et c’est une des raisons de notre succès. » Une dernière course pour Charles