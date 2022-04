Lauriane Genest est montée sur la troisième marche du podium

Médaillée de bronze au Keirin des Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier en cyclisme sur piste, Lauriane Genest est une fois de plus montée sur la troisième marche du podium de cette épreuve, cette fois à la Coupe des nations de Glasgow, dimanche, en Écosse.

La Lévisienne (+ 0,073 seconde) a terminé derrière la Française Mathilde Gros (11,309 secondes) et la Colombienne Martha Bayona Pineda (+0,044 seconde). Également présente dans cette grande finale, l’Albertaine Kelsey Mitchell (+0,226 seconde) a pris le sixième et dernier rang.

Jeudi, la Québécoise et ses compatriotes Kelsey Mitchell et Sarah Orban avaient été décorées d’argent au sprint d’équipe.

Toujours dimanche, à l’Omnium masculin cette fois, le Trifluvien Mathias Guillemette a pris le 15e rang (47 points) du classement de cette compétition où les pistards accumulent des points à quatre épreuves. Guillemette a fini 21e (1 point) à la course scratch, 12e (18 points) à la course tempo, 7e (28 points) à la course par élimination et 6e (0 point) à la course aux points.

Le Britannique Oliver Wood (145 points) a obtenu la médaille d’or devant l’Espagnol Sabastian Mora Vedri (134) et le Belge Fabio Van den Bossche (110).

Il s’agit de sa deuxième présence en Coupe des nations après celle de Cali, l’an dernier en Colombie, mais où le niveau de compétition était moins relevé il l’a précisé.

« En fin de semaine, c’était pas mal un niveau de Championnats du monde. […] Ça augure bien et j’ai quand même fait une bonne performance, mais malheureusement, c’est le seul Omnium que je vais faire cette année. », a indiqué Guillemette, ajoutant que l’équipe canadienne voulait inscrire un athlète différent à cette épreuve à chaque étape du circuit.

« La course par élimination est celle où j’excelle d’habitude, mais celle que j’ai faite il y a deux jours, ça n’a pas très bien été (il s’était classé 17e). C’est sûr que c’est le fun de voir que j’apprends un peu et que je m’améliore. (Dimanche), la vitesse moyenne était de 55 ou 56 kilomètres/heures, alors ce n’était pas une course très facile. », a-t-il ajouté en riant.

Le prochain arrêt du circuit mondial aura lieu à Milton, en Ontario, à la mi-mai.