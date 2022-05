L’été sera fantastique au camp de jour qui se tiendra du 21 juin au 19 août à Sainte-Thérèse

Les jeunes de 5 à 12 ans et leurs parents seront ravis d’apprendre que le camp de jour de la Ville de Sainte-Thérèse se tiendra du 21 juin au 19 août prochain, aux deux pavillons de l’école du Trait-d’Union.

« Le camp de jour de la Ville, c’est une foule d’activités et de sorties en lien avec le sport, les arts, la lecture, les saines habitudes de vie et bien plus encore ! Tout au long de l’été, nos animateurs chevronnés et passionnés ont à cœur le plaisir et la sécurité des enfants. Après une année scolaire mouvementée, vos jeunes ont bien besoin de s’amuser, offrez-leur un été fantastique à Sainte-Thérèse ! », souligne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Inscription

L’inscription débutera le mercredi 4 mai, à 9 h, en ligne et le mercredi 11 mai, à 9 h, à la Maison du citoyen.

Les parents sont invités à créer leur compte sur la nouvelle plateforme en ligne, puisque cette étape est obligatoire pour procéder à l’inscription.

Horaire et coût

Camp de jour :

Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Semaine 1 : 51 $/semaine

Semaines 2 à 9 : 85 $/semaine

Service de garde :

Lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

Semaine 1 : 24 $/semaine

Semaines 2 à 9 : 40 $/semaine

Programme d’accompagnement

Un programme est offert aux enfants vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, qui font partie d’une classe particulière et qui ont besoin d’un encadrement personnalisé en milieu scolaire.

Avant de procéder à l’inscription, une rencontre d’évaluation obligatoire doit être tenue. L’horaire et les coûts rattachés à ce programme sont les mêmes que pour le camp régulier. Cependant, le service de garde n’est pas disponible.

Pour tous les détails concernant le camp de jour, visitez ce site.