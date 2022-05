Loisirs Laurentides honorera 61 boursiers, le 29 mai prochain

Loisirs Laurentides annonce que 61 boursiers seront honorés lors de la 19e édition du Gala annuel du Fonds de l’athlète des Laurentides qui aura lieu le dimanche 29 mai prochain au Manoir Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur, dès 15 h.

Les membres du comité du Fonds de l’athlète des Laurentides reconnaissent les difficultés qu’a engendrées la pandémie sur les athlètes et les efforts qu’ils ont dû déployer pour demeurer actifs et motivés dans les circonstances.

C’est afin de reconnaître la résilience des athlètes que le Fonds de l’athlète des Laurentides a décidé d’offrir à ces derniers, sous une formule exceptionnelle, des bourses de persévérance pour l’année d’activités sportives 2021 (du 1er janvier au 31 décembre 2021).

Puisque le comité de sélection ne pouvait se baser, notamment, sur des résultats de performance (les compétitions ayant été annulées dans la presque totalité des sports). Afin d’être le plus objectif possible, il a été décidé de procéder à un tirage au sort, par catégorie (espoir, relève et élite), parmi les 414 candidatures reçues.

De ce nombre, 60 athlètes se verront octroyer des bourses de 300,00 $ pour un total de 18 000 $.

Loisirs Laurentides profitera également de ce gala pour présenter le nouvel ambassadeur du Fonds de l’athlète des Laurentides, Milan Latulippe, un jeune hockeyeur élite de Blainville atteint d’anémie aplasique sévère et qui, malgré la maladie qui l’afflige toujours, a effectué un retour au jeu au cours du printemps.

Le jeune hockeyeur se verra également remettre une bourse Persévérance sportive qui portera son nom (300 $) et qu’il remettra chaque année à un ou une athlète ayant fait preuve de persévérance dans son sport.

D’autres présentations spéciales seront au programme de cette 19e édition qui déroulera en présentiel après deux années en mode virtuel en raison de la pandémie.