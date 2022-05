Des parcours d’initiation à la course d’orientation à Sainte-Thérèse, Lorraine et Rosemère

En partenariat avec Loisirs Laurentides et Azimut Laurentides, les villes de Sainte-Thérèse, Lorraine et Rosemère inaugurent des parcours de course d’orientation accessibles gratuitement dans certains parcs des trois municipalités.

« Grâce à ce travail de collaboration, les amateurs de course d’orientation pourront découvrir divers lieux qui composent nos trois villes. Les citoyens auront bien du plaisir à s’orienter à travers les parcours afin de relever ce défi en famille ou entre amis ! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

L’objectif est de retrouver son chemin entre un point de départ et un point d’arrivée en se servant seulement d’une carte d’orientation, d’un téléphone intelligent, d’une boussole (optionnelle) et de son sens de l’orientation. Le niveau de difficulté de la course est déterminé par la distance à parcourir et le nombre de balises à trouver.

« La course d’orientation représente un défi motivant pour les amateurs de marche et de course. Nous sommes heureux de travailler de concert avec Sainte-Thérèse et Rosemère afin de proposer une activité qui s’adresse à tous, peu importe l’âge et le niveau de connaissance des participants. », souligne monsieur Jean Comtois, maire de la Ville de Lorraine.

« Nous invitons les citoyens à découvrir ce sport qui allie plaisir et plein air ! Des activités d’introduction sont d’ailleurs proposées dans chacune des trois villes participantes. Notez la date à laquelle aura lieu celle dans votre ville pour y participer ! », indique le maire de Rosemère, monsieur Eric Westram.

POUR S’INITIER À LA COURSE D’ORIENTATION

Dans le cadre d’une activité d’introduction, les citoyens apprendront à se repérer dans les différents parcours en se servant d’une carte d’orientation et d’une boussole.

Celles-ci auront lieu :

À Rosemère, le 21 mai, de 10 h à 12 h, dans le stationnement de l’église Sainte-Françoise-Cabrini.

À Lorraine, le 5 juin, de 10 h à 12 h, au parc Albert-Clément.

À Sainte-Thérèse, le 11 juin, de 10 h à 12 h, au parc Jardin des Sources.

Pour en savoir plus, consultez les sites Web des villes de Rosemère, de Lorraine et de Sainte-Thérèse.