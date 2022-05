L’équipe du Québec de cyclisme sur route prête pour le Tour de Gironde

En partenariat avec Loisirs Laurentides et Azimut Laurentides, les villes de Sainte-Thérèse, Lorraine et Rosemère inaugurent des parcours de course d’orientation accessibles gratuitement dans certains parcs des trois municipalités. « Grâce à ce travail de collaboration, les amateurs de course d’orientation pourront découvrir divers lieux qui ...