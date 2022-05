Une grande fête pour les Nordiques

C’est avec la fébrilité de se rassembler que le Collège Lionel-Groulx a tenu son Mérite sportif, le 12 mai dernier, afin de souligner et reconnaître les performances, l’esprit d’équipe et la réussite éducative de ses athlètes Nordiques.

La soirée a permis d’octroyer trois prix (la recrue de l’année, l’athlète le plus utile pour son équipe et l’athlète s’étant le plus amélioré) par discipline (badminton, basketball, cross-country, flag-football, football, hockey masculin et volleyball (division 1 et division 2), pour un total de 30 prix.

Le prix de l’Athlète féminine de l’année a été remis à la joueuse de badminton division 1, Alexandra Hamelin. Celle-ci a été finaliste au Championnat provincial en simple. Son pendant masculin a été octroyé à Jérôme Gauthier, également athlète de badminton division 1.

Ces athlètes ont chacun remporté l’or en simple lors du Championnat de conférence cette saison. Rappelons que l’équipe de badminton a terminé au troisième rang de cette compétition, grâce au double masculin formé de Mathis Sévigny-Deschambault et Nathan Bédard.

Les étudiants-athlètes de l’année ont également été révélés. La volleyeuse division 1 et finissante en Sciences de la nature, Laurence Huard a remporté l’honneur avec une cote R de 36,887. Au cours de la saison, elle a également décroché le même titre au niveau provincial au sein de la Ligue de volleyball féminin division 1. Du côté masculin, l’athlète de cross-country également finissant en Sciences de la nature, Félix Déziel, s’est mérité le prestigieux prix grâce à une cote R de 36,234.

« La rigueur démontré tout au long de votre parcours, tant en classe qu’en entraînement, est tout à votre honneur. Cette aptitude à donner le meilleur de vous-même malgré les difficultés saura vous servir toute votre vie. », a souligné Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx.

Le prix Équipe de l’année est allé à la formation de volleyball féminin division 2, qui a obtenu le titre de Championne de conférence, et décroché l'argent à deux tournois civils, en plus d’avoir eu deux joueuses, Emma Richer et Julianne Tremblay, ainsi que son entraîneur-chef, Kevin Durocher, sur l’équipe étoile.

Reconnaissance méritée pour des entraîneurs

Pour son éthique sportive, son engagement en dehors de la glace, son sens du leadership, son assiduité et son respect de la règle de la réussite scolaire, l’entraîneur-chef en hockey masculin, Charles Dupéré, a été nommé Entraîneur de l’année.

L'engagement de deux entraîneurs, qui sont derrière le banc de la grande famille des Nordiques depuis plus de 15 ans, a également été souligné au cours de la soirée, soit l’entraîneur-chef de l’équipe de volleyball division 1, Danyk Sauro, et l’entraîneur-chef de l’équipe de football, Éric Marier. S’en sont suivis des moments riches en émotions avec le témoignage d’anciens athlètes et entraîneurs, la volleyeuse Noémie Lefebvre et le footballeur Hugues Longpré.

Plusieurs mérites académiques et un hommage aux finissantes et finissants ont également été réalisés au cours de cette soirée festive.