Des activités sportives et culturelles gratuites dans les parcs de Sainte-Thérèse

À compter du 20 juin, la Ville de Sainte-Thérèse offrira une programmation de cours gratuits dans différents parcs. Ils seront offerts de façon hebdomadaire par des enseignants qualifiés, pour une période allant de 5 à 6 semaines selon les cours.

Pour y participer, aucune inscription ne sera requise, il suffira de se présenter avec le matériel adéquat.

« L’arrivée de la saison estivale nous donne envie de sortir davantage et de profiter du plein air. Cette année, les Thérésiennes et les Thérésiens pourront participer à des activités non seulement sportives, mais également culturelles. Nous espérons que cette variété saura plaire à un grand nombre de personnes ! », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Activités sportives

Les populaires activités sportives extérieures seront de retour aux parcs Saint-Pierre, Richelieu, Jardin des Sources et au Stade d’athlétisme Richard-Garneau. Circuit nature, étirements essentrics, tonus musculaire et étirements, Pilates et yoga, il y en aura pour tous les goûts ! Les participants seront invités à apporter un tapis de sol, une serviette ainsi qu’une bouteille d’eau.

Activités culturelles

En plus des activités sportives, la Ville offrira des ateliers de tricot, de dessin de portrait et de peinture au parc Richelieu. Des conseils seront partagés afin d’améliorer ses techniques et d’aider dans la réalisation de différents projets. Les participants devront apporter leur chaise et tout le matériel d’art ou d’artisanat nécessaire.

Le tableau détaillé des cours, comprenant les horaires et les lieux, est disponible en ligne au www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Activités libres.

En cas de fortes pluies ou d’orages, les activités sportives seront annulées et les ateliers culturels se dérouleront à l’intérieur du chalet du parc Richelieu pour les 12 premières personnes arrivées.