Deux nouvelles centrales de location d’équipements de plein air verront le jour dans les Laurentides

Loisirs Laurentides annonce à la communauté la venue d’un nouveau projet novateur, un projet qui encouragera la population à profiter des beaux milieux naturels des Laurentides par la création de deux centrales de location d’équipements de plein air.

Ces centrales verront le jour dans le nord et le sud de la région grâce à la collaboration de deux partenaires d’expérience, et ce, dans des lieux de plein air prisés par les Laurentiens : le Parc régional Montagne du Diable et le Parc du Domaine Vert. Les centrales de location permettront aux écoles de la région de faire la location d’équipement de plein air gratuitement.

Tous les citoyens et citoyennes de la région, peu importe leur âge, pourront également louer des articles de plein air à faible prix.

C’est grâce au soutien du Réseau des unités régionales de loisir et sport du Québec et du financement du ministère de l’Éducation que Loisirs Laurentides lance ce projet de développement de location pour la communauté.

« Ce projet a vu le jour à la suite d’une constatation par notre équipe de professionnels ! Ce n’est plus possible de recommander à nos membres, chaque année, de faire uniquement de l’achat d’équipement de plein air afin de favoriser la pratique d’activité physique, les ressources financières étant limitées pour combler les besoins de la région en matière d’acquisition de matériel. De plus, l’achat d’équipement de plein air spécialisé pour les citoyens est une dépense considérable que plusieurs ne peuvent se permettre. Il fallait innover et trouver une façon de favoriser l’accès à de l’équipement de plein air de qualité et ce, à faible coût. La solution, c’est la location ! », mentionne Élaine Lauzon, directrice générale chez Loisirs Laurentides.

Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans l’engagement de nos deux partenaires, soit le Parc régional Montagne du Diable et le Parc du Domaine Vert qui offriront le service de prêt d’équipement sur leur site de plein air.

« Nos partenaires doivent commencer par se doter d’infrastructures capables d’accueillir un tel projet. Ils sont donc présentement dans la phase de construction d’infrastructure durant l’été et l’automne 2022. Dès que les travaux de construction seront achevés, nous allons pouvoir organiser un lancement médiatique afin d’officialiser le début des locations. », explique M.Haineault.