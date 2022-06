Quatre para-athlètes font leur entrée au Club de la médaille d’or

Le Club de la médaille d’or est très heureux d’avoir eu l’opportunité de soutenir quatre nouveaux athlètes jeudi, dans le cadre de son programme « Ma première bourse » lors d’un événement qui se tenait virtuellement.

Le Club de la médaille d’or collabore avec AlterGo et Parasports Québec pour donner les moyens financiers aux athlètes, mais aussi pour leur fournir un accompagnement dans certaines étapes de leur jeune carrière. Chacun. e a reçu une bourse d’un montant de 1500 $.

Par cette bourse, le Club de la médaille d’or souhaite contribuer au développement sportif et à l’épanouissement de quatre athlètes s’étant particulièrement démarqués par leur potentiel sportif, leurs performances et leur résilience durant la pandémie.

Alex Bougie, de Lavaltrie, Benjamin Ouellet, de Saint-Pascal, Étienne Audibert, de Québec et Mathilde Labelle, de Montréal, ont donc reçu leur médaille.

« Nous sommes très heureux de compter ces quatre nouveaux athlètes parmi les boursiers du Club de la médaille d’or. Les deux années écoulées nous ont montré à quel point il est important de s’épanouir dans ses activités, raison pour laquelle nous souhaitons soutenir ces athlètes dans leur parcours et dans l’atteinte de leurs objectifs en leur donnant les moyens d’y parvenir. Les sourires sur leur visage valent mille mots, nous sommes honorés de contribuer à leur développement sportif ainsi qu’à les accompagner dans la suite de leur carrière. », a déclaré la directrice générale du Club de la médaille d’or, Mélanie Lacroix.

L’esprit d’équipe d’Alex Bougie

Étudiant au Cégep Joliette, Alex Bougie est un joueur de basketball en fauteuil roulant âgé de 21 ans. Il évolue présentement au club de Parasports Québec au niveau élite et a de grandes ambitions sportives.

« Je n’ai pas trouvé d’autre sport aussi fun, même en basket debout parce que rien n’était aussi coopératif. », indique Alex.

L’altruisme de Benjamin Ouellet

Âgé de 21 ans, Benjamin Ouellet réalise déjà de grandes performances physiques aux 800 m et 1500 m sur piste. Présent au niveau élite, il est entraîné par Tommy Lecours au sein du Club d’athlétisme de développement à l’Université Laval. Il a notamment

« J’espère que cette bourse va pousser d’autres athlètes paralympiques à être plus reconnus et à avoir plus d’aide, parce que certains partent souvent de loin et ça va pouvoir les encourager à aller encore plus loin. », indique Benjamin avec espoir et fierté.

Étienne Audibert, le plaisir avant tout

Membre de l’équipe des Bulldogs de Québec et de l’équipe Québec, Étienne Audibert est un joueur de basketball en fauteuil roulant de niveau relève, entraîné par Nicolas Palmer. Sportif dévoué pour le collectif, il a d’ailleurs terminé 3e avec son équipe des Bulldogs de Québec au championnat provincial cette année. Aussi en 2022, il a remporté la médaille d’or au mini-marathon du Défi sportif AlterGo.

« Je vais continuer de m’amuser pour bien performer et gagner. », déclare Étienne, qui ne perd pas de vue le plaisir que lui procure son sport.

Mathilde Labelle repousse ses limites

Mathilde Labelle réalise de très belles performances depuis plusieurs années avec le Club aquatique de l’Est de Montréal. Âgée de 19 ans, la Montréalaise a obtenu les médailles de bronze en 50 m dos aux Jeux paralympiques américains en 2019 de Lewisville, ainsi qu’au 200 m 4 nages aux Championnats canadiens de l’Est en avril 2022. Le même jour, aux Championnats canadiens de l’Est, elle a aussi terminé en 4e position en 50 m nage libre.

« Je trouve que la natation apporte ça, de se repousser à chaque longueur, ça devient de plus en plus difficile, mais à la fin tu peux être heureux d’avoir tout donné. », précise Mathilde.

Les quatre jeunes athlètes seront sans aucun doute à surveiller au cours des prochaines années dans leur sport respectif.