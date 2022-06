Succès pour l’événement Shawinigan accueille, Shawinigan bouge

La Ville de Shawinigan était l’hôte de l’événement Shawinigan accueille, Shawinigan bouge, dans le cadre du 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL).

Des milliers de participants ont embarqué dans le mouvement et sont venus encourager les cyclistes, en plus de prendre part aux différentes activités proposées sur le site du Centre Gervais Auto.

« Shawinigan a accueilli les cyclistes en grand aujourd’hui ! On peut dire : mission accomplie ! Je tiens à remercier toute l’équipe des Défis du parc qui a organisé l’événement ainsi que tous les bénévoles et tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. », souligne le maire Michel Angers, qui fait également partie des cyclistes qui prennent part au 1 000 KM du GDPL.

Accueil des cyclistes du 1 000 KM du GDPL dans le Centre Gervais Auto, en compagnie des élèves de plusieurs écoles primaires et secondaires de la région, marche des générations, ateliers de découvertes de sports et de loisirs, en plus de la marche Je Bouge avec mon doc et de la course de la Série du diable, de nombreuses activités pour toute la famille ont fait le bonheur de tous.

En tout, ce sont 1 000 personnes qui ont pris part à la marche des générations en après-midi, 200 marcheurs pour l’événement Je bouge avec mon doc et 800 coureurs pour la course de la Série du diable.

« Nous tenons à remercier tous les participants à la journée, mais également, nous remercions de tout cœur les partenaires qui ont cru en notre projet, toute l’équipe des Défis du parc et des Roses, ainsi que la Ville de Shawinigan, avec qui nous formons une équipe du tonnerre ! », indique pour sa part Marie-Josée Gervais, fondatrice et directrice générale des Défis du parc.