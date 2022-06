La Coupe du Président à Shawinigan, c’est la fierté de toute une ville qui s’exprime

Samedi soir, l’équipe des Cataractes de Shawinigan a fait vivre un moment mémorable aux partisans en remportant, pour la première fois de son histoire, la Coupe du Président.

Bien que la victoire ait eu lieu à Charlottetown, c’est la fierté de toute une ville qui s’est exprimée avec le but vainqueur de Pierrick Dubé.

Ce matin, pour souligner cette victoire, le maire a reçu plusieurs membres de l’organisation des Cataractes à l’hôtel de ville, dont le capitaine de l’équipe Mavrik Bourque, l’entraîneur-chef Daniel Renaud, le directeur général Martin Mondou et le président de l’organisation Roger Lavergne. Plusieurs conseillers s’étaient également déplacés pour l’occasion.

« Je peux vous dire que samedi soir, je me sentais loin de chez moi. J’étais sur mon vélo pour le Grand Défi Pierre Lavoie et c’était extraordinaire. Mais ce qui s’est passé à Shawinigan samedi est vraiment exceptionnel ! En 53 ans d’histoire, c’est notre première Coupe du Président. Je tiens à féliciter toute l’équipe de cet exploit. Au-delà de la performance sur la glace, c’est l’émotion qui en ressort, c’est la persévérance et la détermination. Un bel exemple pour tous ! Félicitations ! », commente le maire, Michel Angers.

Un rendez-vous pour la population

Bien que rien ne soit encore officiel, l’organisation des Cataractes et la Ville de Shawinigan prévoient organiser un événement public dans les prochains jours.

Pour les citoyens, ce sera l’occasion de venir féliciter les joueurs et de voir la Coupe du Président. Plus de détails suivront sous peu.