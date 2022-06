Afin de favoriser l’activité physique auprès des Mascouchois, le volet cirque de la SODAM propose des ateliers de cirque à Mascouche !

Pour ce faire, Cirkana, en partenariat avec la Ville de Mascouche, offrira gratuitement à ses citoyens des animations circassiennes dans différents parcs de 9 h 30 à 12 h 30, les 16, 23 et 30 juillet, ainsi que le 13 août.

Rendez-vous pour petits et grands

Jonglerie, acrobatie, activation et bien plus encore seront de la partie lors des samedis Cirque à Mascouche. Ceux-ci se dérouleront le 16 juillet au Parc du Grand-Coteau, le 23 juillet au Parc de la Seigneurie, le 30 juillet au Parc du Nord et le 13 août au Parc le Rucher.

Grâce aux animations, les participants auront un accès privilégié à cet art vivant qu’est le cirque. En plus, tout le monde y est invité !

Animations circassiennes et plaisir assuré

Les arts du cirque sont reconnus pour leur accessibilité aux diverses clientèles et les effets spectaculaires qu’ils savent spontanément créer tels que la communication, la confiance en soi et envers les autres. Trois stations correspondant à différentes disciplines de cirque seront installées et dureront environ 10 minutes chacune. On peut donc s’attendre à minimalement 30 minutes passées à bouger et s’amuser tout en découvrant une variété de pratiques du cirque.

À noter que ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Mascouche et le ministère de la Culture et des Communications.

S’inscrire au camp de jour

À cette période-ci de l’année, la majorité des places disponibles pour le camp de jour de Cirkana sont réservées. Il reste cependant quelques places durant les semaines de la construction.

Les parents désirant inscrire leur enfant lors de ces dates peuvent le faire en communiquant directement avec la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel à [email protected]