Retour du concours Rosemère en fleurs et tenue d’un nouvel événement horticole

La Ville de Rosemère est heureuse de lancer aujourd’hui l’édition 2022 du concours Rosemère en fleurs. Les citoyens ont jusqu’au 19 août prochain pour déposer leur candidature.

En marge du concours, la Ville annonce également la création d’un événement horticole grand public qui se tiendra le 10 juillet prochain dans les jardins de la Maison Hamilton.

« La pratique de l’horticulture ornementale est enracinée dans notre mode de vie, à Rosemère. J’invite les citoyens à participer nombreux à cette édition retour du concours Rosemère en fleurs de même qu’à notre nouvel événement horticole du 10 juillet. L’embellissement du paysage qui nous entoure procure à l’ensemble de la communauté des bienfaits inestimables, tant sur les plans de l’environnement, de l’économie que sur la qualité de vie. Si Rosemère est reconnue comme une ville fleurie, c’est grâce à nos citoyens jardiniers qui ont le pouce vert et qui font preuve d’une grande créativité. », souligne Eric Westram, maire de Rosemère.

Concours Rosemère en fleurs

Tous les citoyens de Rosemère peuvent s’inscrire gratuitement au concours, dont la tradition remonte à plus de 30 ans. Pour toutes les catégories du concours, les citoyens doivent déposer leur candidature de façon numérique, et ce, accompagnée d’une photographie, avant le 19 août prochain, par courriel à [email protected]

Pour plus d’information sur le concours, se rendre sur le site Web de la Ville : rosemere.qc.ca.

La cérémonie de remise des prix se tiendra cet automne. Les gagnants auront l’honneur de voir leur photographie exposée à la bibliothèque municipale durant un mois.

Les catégories du concours sont les suivantes : actions environnementales, actions visant à protéger l’environnement et gestes bénéfiques pour la nature visant à promouvoir de saines habitudes pour améliorer notre milieu de vie, cour arrière, façade fleurie – résidentielle, façade fleurie – commerciale, jardin potager, petit coin attrayant.

Nouveauté : un événement horticole le 10 juillet 2022

En marge du concours Rosemère en fleurs, un tout nouvel événement horticole se déroulera dans les jardins de la Maison Hamilton le 10 juillet prochain, de 9 h 30 à 16 h 30.

Une journée remplie d’activités tout aussi divertissantes qu’éducatives pour toute la famille et tous les âges.

Parmi les activités se tiendra un bazar horticole où les citoyens pourront se procurer diverses plantes (vivaces, annuelles, comestibles, d’intérieur), des pousses d’arbres, ou encore acheter des pots ou des accessoires pour le jardinage. Les citoyens qui souhaitent faire don de plantes ou d’accessoires de jardinage sont d’ailleurs invités à les apporter à l’écocentre, qui veillera ensuite à les acheminer sur place, le jour de l’événement, pour une mise en vente à prix modique. Il s’agit d’une belle façon de donner une seconde vie aux objets.

À 11 h, le comité de bienveillance, en collaboration avec la Ville, procédera à l’inauguration du nouveau jardin poétique et commémoratif, récemment aménagé dans les jardins de la Maison Hamilton. Les citoyens qui le désirent pourront même prendre part à la finalisation de la plantation.

Sur place, les visiteurs pourront également en profiter pour faire une promenade et découvrir ou redécouvrir les jardins thématiques de la Maison Hamilton et le marais Bouthillier, de véritables bijoux qui révèlent les splendeurs de Rosemère et ses trésors écologiques.

En outre, la programmation comprend un kiosque sur l’apiculture, de 10 h à 12 h, ainsi que des expositions artistiques avec présence d’artistes peintres.

Visite des jardins secrets

De plus, durant la journée, la population est invitée à participer à la traditionnelle Visite des jardins secrets, qui suscite toujours autant l’émerveillement et l’admiration auprès des citoyens d’ici et d’ailleurs.

Une activité qui permet de s’introduire dans l’intimité de magnifiques jardins privés rosemèrois, tout aussi originaux que diversifiés, ouverts au public. Les billets sont en vente le jour même sur place, à la Maison Hamilton, au coût de 10 $.

Tous les profits liés aux ventes de la journée horticole et des jardins secrets seront versés à l’organisme de répit Les Petits Plaisirs.