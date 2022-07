Le Festival des Arts de Saint-Sauveur propose une gamme d’activités destinées à satisfaire tous les goûts.

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur est heureux d’offrir au public une gamme d’activités extérieures et gratuites destinées à satisfaire tous les goûts.

Sur le grand écran situé dans le parc Georges-Filion, des projections débutent au crépuscule ; les films de danse à la belle étoile sont présentés par Desjardins avec le soutien de la Ville de Saint-Sauveur et de la MRC des Pays-d’en-Haut. Deux séances sont prévues (en cas de pluie, l’activité se tiendra au Chalet Pauline-Vanier) :

– Le 28 juillet : Danse Lascive (v.f. de Dirty Dancing [1987] d’Emile Ardolino

– Le 4 août : Mary Poppins est de retour [v.f. de Mary Poppins Returns] de Rob Marshall.

L’événement numérique FASS Forward, présente des courts métrages de danse venus du monde entier.

FASS Forward invite les cinéastes qui utilisent l’art numérique pour mettre la danse en valeur à soumettre leurs œuvres. Tous les styles de danse sont acceptés.

Les films sélectionnés seront présentés le 21 juillet à 19 h 30 au Théâtre du Marais de Val-Morin [achat de billets requis] et le jury dévoilera le grand gagnant à la fin de la soirée.

Le 31 juillet de 14 h à 18 h, au Skatepark de Saint-Sauveur situé au parc John-H.-Molson, la compagnie Bboyizm et Crazy Smooth coordonnent la 2 e édition de « FASS dance battle », propulsée par Desjardins avec le soutien de la MRC des Pays-d’en-Haut : une quinzaine des meilleurs danseurs de l’Ontario et du Québec s’affrontent dans ce tournoi de break et de popping.

Les 29 et 30 juillet, puis les 5 et 6 août, au parc John-H.-Molson, Les Sentiers de la danse, une présentation de Desjardins, offrent deux parcours ponctués de courtes prestations de danse et de musique d’une durée approximative de 60 minutes, au détour des chemins balisés en forêt (places limitées, réservation requise). Il y a trois départs par jour : 14 h, 15 h et 16 h. On doit rester debout durant cette activité.

Avec le soutien de la MRC des Pays-d’en-Haut, les artistes des Sentiers de la danse se produisent également hors du Parc John-H.-Molson sur la scène Desjardins située au parc Georges-Filion, offrant ainsi une dernière prestation, au cœur du village les 29 et 30 juillet, puis les 5 et 6 août, à 19 h.

Le 3 août à 10 h, dans le cadre des Matinées jeunesse commanditées par Desjardins avec le soutien de la Ville de Saint-Sauveur, Les Espagnolades célèbrent cet art vibrant qu’est le flamenco sur la scène extérieure.

Rappelons que les spectacles sous le grand chapiteau commencent les 28 et 29 juillet avec la Soirée des étoiles présentée par Kevric.

Les plus grandes compagnies de ballets seront représentées par des interprètes d’exception : le Royal Ballet de Londres avec Cesar Corrales et Francesca Hayward, le New York City Ballet avec Sara Mearns, le Ballet national du Canada avec Guillaume Côté, l’American Ballet Theatre avec Thomas Forster et Cassandra Tenary, les Grands Ballets Canadiens avec Melih Mertel et Maude Sabourin, le Pacific Northwest Ballet avec Angelica Generosa, le Royal Danish Ballet avec Lazaro Corrales et le Ballet de l’Opera de Paris qui vient tout juste d’engager la danseuse canadienne Maeva Marcolini-Bowes, ainsi que le danseur indépendant Sébastien Vinet. Le temps de deux soirées étincelantes, ces artistes éblouiront le public avec d’extraordinaires pas de deux puisés dans les répertoires classique, néo-classique et contemporain.

À propos du FASS :

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur est un organisme sans but lucratif voué à la découverte et au rayonnement des meilleurs chorégraphes, danseurs et musiciens. Par sa programmation éclectique, inclusive, accessible et originale, le festival cherche à appuyer et à inspirer les artistes d’ici et du monde entier pour qu’ils partagent leur travail et leur passion dans un cadre intime qui favorise une véritable rencontre avec le public.

Plus d'informations au https://festivaldesarts.ca/