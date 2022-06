Le concours d’embellissement horticole de la Ville de Lorraine est de retour

Jusqu’au 21 août, les jardiniers amateurs lorrains sont invités à transmettre leur candidature en envoyant des photos de leurs aménagements de cour avant à [email protected]

En participant à ce concours qui reconnaît les efforts d’embellissement des citoyens, les passionnés d’horticulture courent la chance de remporter un des six chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $, échangeables au centre de jardinage Jardin Dion, à Sainte-Thérèse.

Les participants doivent envoyer une à trois photos de leurs aménagements horticoles en façade, en format JPEG, ainsi que leur nom et leur adresse. Ce faisant, les expéditeurs autorisent la Ville à utiliser leurs photos dans ses diverses communications promotionnelles ainsi qu’à divulguer leur nom et leur adresse.

Le tirage des six adresses gagnantes aura lieu le 24 août.

« Depuis plusieurs années, nous soulignons tout le travail réalisé par les passionnés d’horticulture qui embellissent et fleurissent leur propriété durant la saison chaude. La qualité de vie de notre communauté résulte de la contribution de tous, et la beauté de nos rues doit beaucoup au soin que mettent les Lorrains à créer et à entretenir leurs plates-bandes, jardins d’eau et autres aménagements horticoles. Merci à toutes les personnes qui agrémentent nos ballades estivales grâce à leurs talents horticoles ou en demandant un coup de pouce à des pros. », s’exclame le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.