Relance du Centre récréatif de Repentigny

On peut maintenant vous accueillir à bras ouverts! Voilà le slogan que serait tentée d’utiliser la direction du Centre récréatif de Repentigny, qui a bien involontairement dû changer de vocation pendant 15 mois en raison de la COVID-19.

Dans les faits, le Centre reprend vie et redevient le rendez-vous sportif et culturel par excellence qu’il était avant la pandémie pour la population repentignoise.

Le 31 mai dernier, la Santé publique fermait le centre de vaccination qu’elle avait installé en permanence au Centre récréatif pendant la crise sanitaire.

Depuis, les autorités du Centre ont tout mis en place pour accueillir à nouveau les usagers, et ce, dans un environnement dynamique, propre et sécuritaire.

Ainsi, l’horaire d’été est actuellement en vigueur pour le tennis et le soccer intérieurs. Le Centre récréatif et l’organisme Art Scène Danse s’apprêtent aussi à accueillir les tout-petits pour les camps de jour d’été.

De plus, la location de salles et les « forfaits fête d’enfants » sont de retour en force : 5 salles différentes pouvant accueillir de 2 à 400 personnes sont actuellement accessibles au public, organismes et entreprises.

Par ailleurs, les organismes locataires du Centre bourdonnent d’activités de relance. C’est le cas notamment du club de soccer Union Lanaudière Sud, de l’Académie de tennis Momentum, de la clinique Kinatex Sports Physio et du groupe de mise en forme Espace Fitness.

Pour Martine Gendron, conseillère municipale et présidente de la commission Intergénérationnelle familles, aînés et relations avec le milieu communautaire, il était temps que le Centre récréatif reprenne sa place : « Il s’agit d’un pôle important de notre vie repentignoise. Sa réouverture contribue grandement à redynamiser notre quotidien. La pandémie nous a fait réaliser à quel point nos aînés et nos jeunes – nos citoyennes et citoyens de toutes générations – sont attachés à leurs activités ainsi qu’à leurs organismes. Je salue l’ensemble du travail de relance de l’équipe du Centre récréatif. Plus que jamais, le vivre ensemble est présent chez nous. »

« Nous nous réjouissons de la reprise des activités dans ce lieu fort apprécié de la communauté, qui permettra à toutes et à tous de se divertir et de bouger. Grâce à son offre, le Centre contribue au maintien de saines habitude de vie et par le fait même, au mieux-être de la population. », ajoute Joubert Simon, conseiller municipal et président de la commission Saines habitudes de vie, sport et parcs de la Ville de Repentigny.

L’un des points culminants de cette relance sera sans doute le 15e anniversaire du Centre récréatif de Repentigny.

En effet, c’est le 19 octobre 2007 que le Centre accueillait ses tout premiers clients et usagers. La direction de l’établissement et les autorités municipales prévoient d’ailleurs revenir prochainement avec des annonces intéressantes visant à souligner cet anniversaire spécial.

Pour toute information ou réservation, on peut communiquer avec le Centre récréatif au 450 657-8988 ou se référer à son site Internet : centrerecreatifrepentigny.com.