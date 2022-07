Un beach party 100 % ados à la piscine de Sainte-Thérèse

Le vendredi 15 juillet prochain, les adolescents de Sainte-Thérèse sont invités à une soirée bien spéciale sous la thématique beach party.

Ambiance tropicale et accessoires lumineux seront au rendez-vous lors de cet événement qui se déroulera de 19 h à 21 h, à la piscine chauffée du parc Richelieu.

L’accès à la piscine sera gratuit pour les résidents de Sainte-Thérèse et aucune inscription ne sera requise. Des activités plus amusantes les unes que les autres seront offertes aux ados : musique, jeux de type Wipeout, activités aquatiques, jeux de société, spikeball et plus encore. Des collations seront également servies sur place.

« L’année scolaire est enfin terminée! Les jeunes, sortez vos sandales et vos chemises hawaïennes, parce que c’est le temps de faire le party! Notre équipe d’animateurs et de sauveteurs vous a concocté une programmation bien remplie pour lâcher votre fou. Passez le mot à vos amis! », indique le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

En cas de fortes pluies ou d’orage, l’événement sera annulé.