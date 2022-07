Sautez à l’eau et participez au Défi 6 heures de nage à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse met au défi les adeptes de natation en organisant un 6 heures de nage qui aura lieu à la piscine chauffée du parc Richelieu le samedi 30 juillet, de 12 h à 18 h.

Pour prendre part au Défi, les nageurs doivent d’abord former une équipe de 8 personnes maximum.

Dans une ambiance festive, ils se relaieront pour nager pendant 6 heures consécutives. Chaque équipe court la chance de gagner une bourse de 200 $ à remettre à l’organisme ou la fondation de leur choix!

« Une première édition de cet événement sportif a déjà eu lieu à Sainte-Thérèse dans les années 1990. Trente ans plus tard, la Ville est heureuse de proposer à nouveau le Défi 6 heures de nage qui s’adresse aux passionnés de sports aquatiques! Nous vous invitons en grand nombre à y participer. Il s’agit d’une belle occasion pour nager et s’amuser tout en contribuant à une bonne cause! », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Les frais d’inscription sont de 50 $ par équipe et le paiement s’effectue à la piscine le jour de l’événement (argent comptant seulement). Des boîtes repas et des collations seront servies gratuitement aux participants.

Si vous n’avez pas d’équipe, participez au Défi en solo!

Le coût est de 10 $ et vous n’avez qu’à nager aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour être admissible au tirage, vous devez être présent lors de la remise des bourses qui se déroulera à la fin de l’événement.

Pour inscrire votre équipe ou vous inscrire individuellement, remplissez le formulaire disponible au www.sainte-therese.ca et faites-le parvenir par courriel à [email protected] d’ici le 29 juillet prochain.

Des renseignements sont disponibles au Service de la culture et des loisirs | 450 434-1440, poste 2301.