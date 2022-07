Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale sont récipiendaires du Prix d’excellence du tennis québécois 2021

Tennis Québec annonce que le tournoi des Internationaux de tennis junior Banque Nationale (ITJBN) de Repentigny a été choisi comme récipiendaire du Prix d’excellence du tennis québécois 2021 dans la catégorie : tournoi international par excellence, et ce, pour une deuxième année consécutive.

Les nommés pour ce prix devaient être sanctionnés par la Fédération internationale de tennis (ITF) et accueillir au minimum cinq pays.

Uniquement l’Omnium Banque Nationale et les Internationaux de tennis junior Banque Nationale se voyaient donc considérés pour l’année 2021.

La 35e édition du tournoi sera présentée au parc Larochelle de Repentigny, du 28 août au 3 septembre 2022.

Cette compétition sportive de haut niveau certifiée par Tennis Québec et Tennis Canada est classée parmi les cinq plus importants tournois mondiaux après les quatre épreuves du Grand Chelem. Ce qui a départagé les gagnants dans cette catégorie, c’est le fait « que les Internationaux ont réalisé un tournoi avec la même énergie et avec la même qualité malgré les circonstances de la COVID-19 l’année passée. C’est assez exceptionnel ! Cela aurait été facile de jeter la serviette », commente Andréanne Martin, directrice générale de Tennis Québec.

Étant le seul tournoi de grade 1 au Canada, ce dernier regroupe, année après année, les meilleures raquettes (14 ans à 18 ans) du monde provenant en moyenne de 30 à 35 pays. L’événement a su naturellement dépasser les frontières québécoises et canadiennes d’où sa notoriété actuelle.

« Nous sommes particulièrement fiers de tout ce que nous avons accompli pour le tennis à travers le monde ainsi que pour la relève québécoise et canadienne. Cette belle gratitude de Tennis Québec marque des années de partenariat sans lesquelles le tournoi n’aurait pas pu être ce qu’il est aujourd’hui. La relève du tennis, le tennis de demain mérite l’excellence et c’est notre vision depuis le jour 1 », mentionne Benoit Delisle, président des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny.