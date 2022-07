Hockey Canada a payé 7,6 millions $ en règlements à l’amiable

Brian Cairo, dirigeant principal des finances de Hockey Canada, a révélé que neuf règlements ont été conclus depuis 1989, pour un montant total de 7,6 millions $ pigé dans le fonds national d’équité.

De ce montant, 6,8 millions $ sont liés à l’affaire Graham James. Ce dernier a plaidé coupable en 1997 et en 2011 à différentes accusations d’agressions sexuelles sur des joueurs, dont certains d’âge mineur, au niveau junior dans les années 1980 et 1990.

Hockey Canada, la Ligue de l’Ouest et d’autres organisations avaient aussi été visées par une poursuite au civil contre James en 1999. L’affaire avait été réglée à l’amiable en 2003.

M. Cairo répondait à une question du député John Nater, le premier vice−président du Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes, mercredi.

À ce stade, les conservateurs, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique ont déclaré ne plus avoir confiance dans les hauts dirigeants de Hockey Canada et ont réclamé leur démission. Le président−directeur général de Hockey Canada, Scott Smith, n’a toutefois pas démontré d’intention de quitter son poste.

Les hauts dirigeants de Hockey Canada étaient de retour devant le comité après un premier passage houleux il y a près d’un mois.

Michel Saba, La Presse Canadienne