Deux golfeurs de la région récipiendaires d'une bourse

Alexandra Botsis de Rosemère et Antoine Jasmin de Blainville sont récipiendaires chacun d'une bourse dans le Programme de bourses Golf Québec x Fondation Aléo afin de soutenir la relève.

La golfeuse de 16 ans du Club de golf Rosemère Fontainebleau a reçu 2 000 $. Elle est membre de l’équipe du Québec, a réussi à faire la coupure à son premier tournoi de la série AJGA, à College Station, au Texas, elle étudie en 4 e secondaire à l’École Sacré-Cœur de Montréal. Alexandra est passionnée par le golf, la nutrition, le fitness et le marketing et aimerait en vivre après sa carrière sur les terrains.

Le jeune sportif de 17 ans du Club de golf Le Blainvillier à quant à lui obtenu un montant de 3 000 $. Il a été nommé golfeur de l’année 2023 chez les juniors garçons, a terminé en 2 e place au Championnat provincial junior 2023, avec un cumulatif de -1, étudie à distance en 1 re année en sciences de la nature à Northern Pre-University et désire jouer pro le plus longtemps possible et aimerait être ingénieur mécanique.

Le Programme de bourses Golf Québec x Fondation Aléo a été créé de concert par les deux organismes afin d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeuses et golfeurs, tout en les sensibilisant à l’importance primordiale de leurs études en adéquation avec leur carrière sportive.