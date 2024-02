La FADOQ Lanaudière présente ses 23e Jeux régionaux

La 23e édition des Jeux régionaux dédiés aux 50 ans et plus se tiendra dans diverses municipalités de Lanaudière entre le 23 mars et le 7 juin 2024.

Six compétitions sont offertes : la course à pied 5 et 10 km, les dards, le golf, la pétanque, les petites quilles et le pickleball. Pour s’inscrire, il faut être membre FADOQ d’un club situé dans Lanaudière et habiter dans la région. Voici le détail des compétitions offertes :

Inscriptions en ligne au fadoq.ca/lanaudiere. Pour toute question sur les compétitions, communiquez avec [email protected] ou 450 759-7422 poste 237.

Les médaillés des Jeux régionaux sont invités à participer aux Jeux FADOQ provinciaux, à Sherbrooke, les 17, 18 et 19 septembre 2024.