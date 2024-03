Loisibourg fête ses 50 ans

La 23e édition des Jeux régionaux dédiés aux 50 ans et plus se tiendra dans diverses municipalités de Lanaudière entre le 23 mars et le 7 juin 2024. Six compétitions sont offertes : la course à pied 5 et 10 km, les dards, le golf, la pétanque, les petites quilles et le pickleball. Pour s’inscrire, il faut être membre FADOQ d’un club ...