La Halte Desjardins ouverte aux cyclistes

La Halte Desjardins à Sainte-Anne-des-Plaines ouvre officiellement ses portes pour toute la saison.

Dès aujourd’hui et pour toute la saison, la Halte sera ouverte tous les jours, de 9 h à 20 h (sauf en cas de pluie). On y offrira différents services dont de l’accueil touristique, de la vente d’articles ainsi que la location de vélos à assistance électrique et pour personne à mobilité réduite.

Location de vélos spécialisés

Une douzaine de vélos électriques sont dès maintenant disponibles en location pour notamment circuler sur la piste cyclable intermunicipale La Seigneurie des Plaines. Plusieurs citoyennes et citoyens en avaient fait l’essai l’an dernier ou durant l’été 2022. Dorénavant, ils seront plus accessibles et plus faciles à emprunter pour tous les Anneplainois et Anneplainoises, mais aussi pour les visiteurs de l’extérieur. En plus des vélos électriques, quatre vélos standards sont aussi offerts pour emprunt.

Une autre grande nouveauté cette année réside dans la possibilité de louer un vélo pour les personnes à mobilité réduite. Cet équipement permet à un cycliste de prendre un passager assis confortablement dans la chaise prévue à cet effet à l’avant de l’appareil. Il est donc possible pour tous, peu importe sa condition physique, de faire une balade sur notre magnifique piste cyclable en toute sécurité.

Au cours des dernières années, plusieurs projets pilotes avaient été mis en place pour faire le prêt de ces équipements très prisés autant par les amateurs de plein air que par les personnes découvrant le plaisir de faire du vélo. « Nous sommes fiers d’être une Ville qui offre des activités et des services différents à ses citoyens. Le prêt de vélos électriques est un service unique qui encourage à pratiquer de l’activité physique et à profiter de notre merveilleuse piste cyclable », mentionne Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines.

« Qui plus est, avec l’ouverture de la Halte Desjardins, on assure un accueil de qualité aux visiteurs et excursionnistes qui s’arrêtent dans notre belle ville. C’est une merveilleuse porte d’entrée pour découvrir nos commerces locaux! » ajoute-t-elle.

Fonctionnement

Les personnes présentant une preuve de résidence de Sainte-Anne-des-Plaines pourront emprunter gratuitement un vélo tandis que les personnes de l’extérieur devront débourser des frais de 20 $ par sortie. Il sera possible pour ces dernières de prendre une carte prépayée pour plusieurs sorties, offrant ainsi un rabais intéressant. Une location de vélo se fait pour une période maximale de quatre heures, un délai bien suffisant pour découvrir toute la beauté de la piste!

Aucune réservation n’est nécessaire, mais il faut être âgé de 18 ans et plus et avoir son propre casque de vélo. Les personnes de 16 et plus sont admissibles à condition qu’elles détiennent un permis de conduire valide. Il suffit de se présenter sur place avec une pièce d’identité avec photo et adresse et signer les documents officiels.

Autres services

La Halte Desjardins permettra aussi d’offrir un service d’accueil et d’information touristique pour toutes les personnes qui visiteront Sainte-Anne-des-Plaines ou qui emprunteront la piste cyclable.

En plus d’une aire de rafraichissement, de pique-nique et d’une station de réparation de vélo à l’extérieur, la Halte Desjardins donnera un accès à des toilettes et aux conseils des employés en cas de problèmes mécaniques.

Finalement, des articles promotionnels à l’effigie de la piste cyclable seront aussi en vente sur place. « Plusieurs cyclistes en faisaient la demande depuis l’ouverture de la piste et la Halte Desjardins est l’endroit propice pour rendre disponible ce type de marchandise », explique madame Boivin. Les amateurs de la Seigneurie des plaines pourront ainsi se procurer des articles divers notamment des chandails, des bas de vélo, des bouteilles et même des chapeaux aux couleurs de leur piste préférée.

Quand la culture est aussi de la partie

La Halte Desjardins est en fait une ancienne caserne de pompiers municipale établie en 1953 et utilisée pendant un peu moins de 25 ans. Sur sa façade, on y trouve une fresque rappelant l’histoire du Service de sécurité incendie de la Ville. Un vieux camion de pompier attire aussi bien des regards! Chaque année, le Service des loisirs et de la culture propose différentes activités culturelles sur ce lieu accessible au cœur de la Ville.