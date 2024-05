La MRC des Laurentides et le P’tit Train du Nord à la rencontre des usagers

Jeudi dernier avait lieu la soirée d’information sur le projet de réfection du P’tit Train du Nord concernant la cinquième et dernière phase de réfection du tronçon de 15 km entre Mont-Tremblant, La Conception et Labelle. Cet événement fut l’occasion d’accueillir les usagers du P’tit Train du Nord et de connaître leurs idées quant à l’amélioration de cette piste multifonctionnelle régionale.

L’événement s’est déroulé en deux parties : la première avec la présentation du projet. La MRC des Laurentides et le P’tit Train du Nord sont revenus sur les objectifs et les enjeux de ce projet de réfection, notamment sur les aspects environnementaux et sécuritaires. La seconde partie était dédiée aux stations participatives, invitant les participants à partager leurs idées autour de trois grandes thématiques : sécurité et cohabitation des usagers; mise en valeur des paysages et milieux de vie traversés; services et commodités aux usagers. Le comité formé par la MRC des Laurentides et auquel participera notamment un représentant de l’OBV, du CRE Laurentides, une ressource en environnement de la MRC et un représentant technique en travaux publics et environnement de chacune des trois municipalités concernées, se réunira prochainement afin de prendre en compte les suggestions soumises et recueillies aux stations participatives.

Les travaux de réfection démarreront fin mai et s’étaleront sur une période de 12 semaines, du lundi au vendredi. Les travaux seront suspendus durant les vacances de la construction et un itinéraire de détour sera aménagé sur les portions en travaux. Ce projet est appuyé par plusieurs ministères et organismes importants de la région, vous pouvez consulter les noms des nombreux partenaires sur le site web de la MRC, dans le document explicatif dédié : https://mrclaurentides.qc.ca/dossiers-en-cours/

Le P’tit Train du Nord relie non seulement des points géographiques mais aussi des communautés. En plus de créer du lien social, cette infrastructure favorise la mobilité durable et active, elle constitue aussi un accès privilégié aux magnifiques paysages de la région et est un attrait touristique de renommée internationale.

« Le P'tit Train du Nord est plus qu'une piste cyclable, il est le témoin de l'histoire du développement de notre région. Le parc linéaire, ce sont 234 km qui relie la grande région de Montréal à Mont- Laurier. Il constitue un véritable patrimoine identitaire pour les Laurentides, sa colonne vertébrale, symbole de notre héritage et de notre attachement à notre territoire. Nous sommes fiers de pouvoir rendre plus accessible à tous cette piste multifonctionnelle », souligne Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides.