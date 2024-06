Trois jeunes athlètes rosemèrois honorés

Le 9 mai, le maire de la Ville de Rosemère, Eric Westram, était entouré de conseillers municipaux pour recevoir trois jeunes athlètes à la verrière de la bibliothèque municipale H.-J.-Hemens afin de les inviter à signer le livre d’or de la municipalité en reconnaissance de leur talent et de leur persévérance.

Ces personnes, qui se sont démarquées lors de leur participation aux Jeux du Québec, étaient entourées de leurs proches pour l’occasion.

Dans son allocution, le maire s’est ainsi adressé aux jeunes sportifs : « La signature du livre d’or est un événement de décorum qui nous offre l’occasion de vous rendre hommage, dont le talent et le travail ont permis de vous démarquer. En plus d’être des sportifs accomplis, vous êtes tous les trois très performants au niveau académique et nous ne pouvons que vous encourager à poursuivre le sport et les études. À notre échelle, ici à Rosemère, nous veillons à mettre en place les conditions favorables aux mieux-être et à l’épanouissement des jeunes, notamment par notre offre de service en matière de sports et de loisirs. Nous sommes heureux de constater que la jeunesse rosemèroise que vous représentez se porte bien ! », a-t-il dit.

Les athlètes qui ont été honorés lors de cette cérémonie sont :

Xiyun Peng, tennis de table

Cette athlète a remporté une médaille d’argent en équipe lors des Jeux du Québec de Sherbrooke 2024. Elle a également remporté une médaille d’argent et une médaille d’or lors de compétitions régionales dans la catégorie U15 auxquelles elle a participé en 2023.

Éloi Paquette, patinage de vitesse

Ce jeune athlète a remporté une médaille d’argent aux 500 mètres, catégorie masculine 15 ans, en patinage de vitesse lors des Jeux du Québec de Sherbrooke 2024. Sa participation à diverses compétitions en 2023 lui a également valu plusieurs médailles et honneurs.

Alexis Sénéchal, volleyball

Avec son équipe des Laurentides, ce Rosemèrois a remporté la médaille d’or lors des Jeux du Québec de Rimouski en 2023, alors qu’avec son équipe civile « Les Cheminots », il a récolté la médaille d’argent à la compétition du circuit volleyball Québec dans la catégorie U16 masculin, division 1. Cette équipe s’apprête d’ailleurs à participer aux championnats canadiens qui auront lieu à Edmonton très prochainement.

À propos du livre d’or

Le livre d’or de la Ville de Rosemère permet de consigner la venue de personnalités, ainsi que l’engagement exceptionnel de citoyens qui se distinguent dans un secteur d’activité en ayant accompli une réalisation importante. Les signatures qui s’y trouvent représentent une marque de reconnaissance officielle de la Ville et font partie de la mémoire collective.