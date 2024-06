Deux joueurs de hockey de la Rive-Nord reçoivent une bourse

Une hockeyeuse et un hockeyeur de la Rive-Nord de Montréal ont reçu une bourse de 2 000 $ des Canadiens de Montréal et de la Fondation Aléo. Il s'agit de Maika Gauthier, de Blainville et Olivier Bertrand-Metcalfe, de Boisbriand.

L'attaquante des Étoiles de Laurentides-Lanaudière de 16 ans, Maïka, est la meilleure passeuse et deuxième pointeuse dans la catégorie M18 AAA féminin avec une récolte de 26 mentions d’aide et de 53 points en 26 matchs. Elle est Championne québécoise avec les Étoiles de Laurentides-Lanaudière en 2023, ce qui leur a permis de représenter la province à la Coupe Esso. Elle étudie en 4e secondaire au programme Sport-études de l’École Saint-Gabriel.

L'attaquant des Vikings de Saint-Eustache de 17 ans, Olivier, est le troisième marqueur et pointeur dans la catégorie M18 AAA avec une récolte de 27 buts et 57 points en 41 matchs. Il a été repêché par l’Armada de Blainville-Boisbriand de la LHJMQ en 2023, avec qui il a disputé trois matchs cette saison. Il étudie en 5e secondaire au programme Sport-études de l’École Saint-Gabriel.

Les Canadiens de Montréal et la Fondation Aléo ont offert 60 000 $ en bourses et services de soutien à 28 jeunes hockeyeuses et hockeyeurs-athlètes de calibre élite qui se sont démarqués au cours de la dernière année.

La 17e édition du Programme de bourses des Canadiens de Montréal géré par la Fondation Aléo, en partenariat avec Hockey Québec, la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec (LHM18AAAQ) et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), permet encore une fois cette année d’appuyer les meilleurs hockeyeurs et hockeyeuses de la relève.