Près de 1 000 personnes pour la 46e édition de Courir Lorraine

Samedi dernier, des centaines de participantes et participants ont pris part à l’événement familial Courir Lorraine qui se tenait au parc Lorraine.

« Ce rendez-vous est devenu un incontournable dans notre ville. Ça fait chaud au cœur de voir qu’autant les petits que les grands se côtoient pour bouger ensemble. C’est un véritable esprit de communauté qui régnait sur le site. », mentionne le maire, Jean Comtois, qui était agréablement surpris de constater un engouement record pour ce rassemblement.

Un événement rassembleur

Au total, quatre départs avaient lieu dans la journée soit celui du 10 km, du 5 km, du 3 km et du 1 km prévu spécialement pour les plus jeunes. Avec l’animation et la bonne humeur des coureuses et coureurs, tout était mis en place pour que le plaisir soit de la partie. Dany Dubé, président d’honneur, animateur, chroniqueur sportif, et citoyen de Lorraine était présent pour motiver les troupes avec un généreux discours. « Regardez à côté de vous, félicitez quelqu’un, souhaitez-lui bonne course, donnez-lui la main, présentez-vous, encouragez-vous, parce que la vraie affaire dans tout cela, c’est la connexion que l’on va créer aujourd’hui ! », s’exclame Dany Dubé, visiblement très fier du sentiment d’appartenance présent à Lorraine.

Une bénévole de cœur célébrée!

La Ville a aussi tenu à souligner le dévouement de Anouchka Boyer, bénévole d’exception, qui s’implique depuis 2019 afin d’appuyer la Ville dans la préparation de Courir Lorraine. Pour l’occasion, elle a reçu un hommage bien senti de la part du maire de la Ville et une médaille d’honneur pour son engagement. « Son enthousiasme et son énergie sont une véritable source de motivation pour la communauté », a souligné le maire qui lui a remis son prix.

Lorraine donne rendez-vous à sa population pour la 47e édition, en mai prochain! D’ici là, une quarantaine d’activités en plein air sont prévues sur le territoire lorrain. La programmation est disponible au lorraine.ca.