Premiers jeux électriques au Parc régional Bois de Belle-Rivière

Le Parc régional Bois de Belle-Rivière accueillera le 12, 13 et 14 juillet la toute première édition des jeux électriques québécoise en collaboration avec ESHOP Montréal, un événement unique rassemblant des compétiteurs canadiens d’appareils de micros-mobilités électriques.

Les jeux électriques rassembleront des passionnés de sports à énergie renouvelable et des amateurs de défis techniques dans un cadre naturel d’exception. Plusieurs compétitions prendront place tout le weekend mettant en vedette des ‘’Onewheel’’, des giro-roues et des trottinettes électriques. Les compétiteurs mettront à l’épreuve leur agilité et leur compétence de maîtrise dans des parcours tout-terrains.

Cet événement est l’occasion idéale de venir découvrir et expérimenter la croissance des appareils à mobilité durable et responsable.

Le grand public est également invité à vivre une expérience immersive en testant eux-mêmes ces trois types d’appareils de micros-mobilités électriques.