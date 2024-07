La ville de Lorraine se voit refuser le financement pour le polydôme

Le conseil municipal de Lorraine exprime sa grande déception face à l'annonce du ministère de l’Éducation concernant le refus de la demande de financement du projet de polydôme projeté au parc Lorraine. Cette décision a été annoncée à la suite d’une demande d’aide financière faite par la Ville dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

« C'est avec beaucoup de regret que nous avons appris que notre projet de polydôme n’a pas été retenu. Nous croyions fermement en l'importance de cette infrastructure pour notre communauté et nous avons travaillé sans relâche pour en faire une réalité », a déclaré le maire Jean Comtois. « Nous continuerons à explorer d'autres options et sources de financement pour concrétiser un projet du même style pour notre population. », ajoute-t-il.

Un projet bien ficelé

Après avoir tenu une séance de consultation publique à l’automne dernier, planifié et envisagé toutes les options viables, la Ville de Lorraine était d’avis que le projet de construction d’un polydôme comme lieu fédérateur au parc Lorraine était l’option idéale pour ses citoyennes et citoyens. L’engouement de la population était d’ailleurs palpable et c’est entre autres ce qui avait alimenté l’équipe municipale à bâtir un tel projet.

Le polydôme visait à offrir à la communauté de Lorraine une structure couverte multiusage, moderne et innovante. Abritant une surface de glisse réfrigérée (patinoire) et capable de servir de lieu pour des activités culturelles et des spectacles extérieurs, le projet était conçu pour répondre aux besoins à la fois sportifs et culturels de la population lorraine.

« Les intempéries météorologiques récentes montrent à quel point nous avons besoin d’infrastructures modernes pour accueillir nos activités dans des conditions optimales. », précise le maire. En effet, la Ville de Lorraine a dû annuler la programmation de sa fête nationale, le 23 juin dernier, en raison de la météo peu clémente.

Bien qu’extrêmement déçue par le refus de son financement gouvernemental, l’équipe municipale est décidée à voir naître un projet d’envergure sur son territoire. Le conseil municipal évaluera les options afin de poursuivre les démarches associées à la construction d’un espace couvert pour sa population. Les élu(e)s tiennent d’ailleurs à remercier toutes les citoyennes et tous les citoyens pour leur soutien et leur engagement face à ce projet. Malgré ce revers, la municipalité reste déterminée à améliorer ses infrastructures aux bénéfices toute sa communauté.