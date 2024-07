Lorraine inaugure ses nouveaux terrains de tennis et de pickleball

La Ville de Lorraine ouvre les portes de ses tout nouveaux terrains de tennis et de pickleball. Pour la réfection et l’ajout de terrains sportifs au parc Lorraine, la Ville a investi 1, 4 millions de dollars.

« Notre conseil municipal a une vision précise pour le parc Lorraine : créer un lieu unique et fédérateur. Avec cet investissement considérable, nous poursuivons notre volonté d’améliorer nos infrastructures. Les installations modernes et variées proposent une expérience enrichissante pour les citoyennes et les citoyens de tous âges », explique M. Jean Comtois, maire de Lorraine.

Un investissement important

Ce projet d’envergure incluait l’ajout d’éclairage à DEL, la mise en place d’une surface adhérente de première qualité, de même que l’installation de mobilier. Le 24 août prochain, de 13 h à 16 h, lors de la Fête de la famille, la population est invitée à participer à une initiation au pickleball de même qu’à des parties amicales.

Cette activité animée permettra à toutes et tous de s’initier ou de perfectionner leur technique de pickleball. Quelques places sont toujours disponibles et les inscriptions s’effectuent via le lorraine.ca.

Au cours de la saison estivale, les terrains de tennis et de pickleball du parc Lorraine sont ouverts de 8 h à 22 h. Rappelons d’ailleurs que quatre autres terrains de tennis sont accessibles au parc Albert-Clément.

Les joueuses et les joueurs de pickleball peuvent quant à eux, réserver leur terrain en ligne, via la plateforme Pickleball en ligne. Lorraine a d’ailleurs mis à disposition des vidéos explicatives sur les réseaux sociaux afin de faciliter l’accessibilité à la population.

« Le parc Lorraine est prêt à accueillir toute la population avec son nouveau mobilier urbain composé de bancs berçants, d’un abri solaire et d’une nouvelle table de ping-pong. La réfection des terrains sportifs et ceux de pétanque, l’ajout de pickleball, de même que l’inauguration de la Place des aînés viendront sans aucun doute consolider la réputation du parc Lorraine comme un lieu incontournable pour les activités de plein air et les rencontres », précise Jocelyn Proulx, conseiller et responsable du comité des loisirs et des parcs de la Ville de Lorraine.

Rappelons que la Ville de Lorraine tient cet été une quarantaine d’activités en plein air sous le thème « Lorraine en saison… estivale ». C’est un rendez-vous le 24 août prochain, au parc Lorraine alors que la Fête de la famille de la Ville se déroulera sous la thématique des superhéros.

La programmation promet d’être remplie de surprises et de moments festifs. Les détails sont disponibles au lorraine.ca.