Les Canadiens sont divisés sur les sanctions imposées à l'équipe féminine de soccer

La Ville de Lorraine ouvre les portes de ses tout nouveaux terrains de tennis et de pickleball. Pour la réfection et l’ajout de terrains sportifs au parc Lorraine, la Ville a investi 1, 4 millions de dollars. « Notre conseil municipal a une vision précise pour le parc Lorraine : créer un lieu unique et fédérateur. Avec cet investissement ...