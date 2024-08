Une semaine de cours culturels et physiques gratuits à Sainte-Thérèse

Les 3, 4, 5 et 7 septembre, la Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens à faire une immersion dans la programmation de la session d’automne en venant tester un ou plusieurs cours tout à fait gratuitement.

Pour participer, aucune inscription n’est requise, vous n’aurez qu’à vous présenter sur place. Les cours se dérouleront à la Maison du citoyen, à l’hôtel de ville et à la bibliothèque.

« Cette semaine d’essais gratuits est une première à Sainte-Thérèse, elle permettra de faire connaître la programmation à un plus grand nombre, et ce, sans engagement! En plus d’essayer de nouvelles disciplines, ce sera un moment tout désigné pour poser vos questions sur les inscriptions et les services de la Ville et des diverses associations sportives », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Programmation

Il sera possible d’essayer une variété d’activités, divisées en quatre catégories :

Activités culturelles - peinture, dessin, croquis urbain, dégustation à l’aveugle, tricot-crochet.

Activités physiques - cardio HIIT, circuit d’entraînement et Essentrics, danse-cardio et danse hip-hop (formule express 2 en 1).

Activités jeunesse - peinture, danse hip-hop et gymnastique rythmique (formule express 2 en 1).

Bibliothèque - dessin, club de lecture et visite de la bibliothèque.

Consultez la programmation détaillée au inscriptions.sainte-therese.ca, sous l’onglet Cours d’essais gratuits.

Prix à gagner

En participant à l’un des cours d’essais, vous pourriez remporter un panier-cadeau comprenant une paire de billets pour le spectacle d’Arnaud Soly ou une paire de billets pour la conférence de Dominique Morneau, en plus d’une inscription gratuite pour une session de cours et des objets à l’effigie de la Ville.

Inscription aux activités de la session d’automne

Les cours de la prochaine session débuteront dès le 16 septembre, peu après la semaine des cours d’essais gratuits. Les inscriptions débuteront le 14 août, dès 10 h, en ligne au inscriptions.sainte-therese.ca. Une Carte citoyen valide ou une carte non-résident est requise pour chaque inscription. (Les citoyens qui ont besoin d’assistance pour l’inscription pourront téléphoner au 450 434-1440, poste 2640 ou se rendre en personne à la bibliothèque).