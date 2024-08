Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny de retour

La 37e présentation des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny (ITJR) débarque au parc Larochelle du 25 au 31 août.

Plus de 120 des meilleurs athlètes de tennis provenant de près de 35 pays vont débarquer à RepentignyéLe président du tournoi, Benoit Delisle, n’en est pas peu fier : « Chaque année, la réussite des Internationaux est assurée par le conseil d’administration, le comité organisateur et les bénévoles qui se dédient à donner au tournoi la renommée internationale qu’il connaît. Grâce à l’implication de ces personnes, joueurs et entraîneurs en provenance de partout sur la planète se sentent accueillis par la ville entière. Les athlètes sont fiers de prendre part à ce tournoi dont la réputation n’est plus à faire. »

La Journée de la famille , à laquelle participent plusieurs exposants, aura lieu ce samedi, 25 août, de 10h à 15h, au parc Larochelle. Les matchs débutent officiellement le lendemain.

Un président d’honneur unique

L'entraîneur d'élite, Sylvain Bruneau est le président d’honneur de cette 37e édition du tournoi. En 2019, il devient le premier et le seul entraîneur à propulser une athlète canadienne aux plus hauts sommets de la planète tennis en simple, alors que la Torontoise Bianca Andreescu remporte les Internationaux des États-Unis, à Fluhsing Meadows. D’autres athlètes canadiens atteindront la finale d’un grand chelem, quelques-uns gagneront le double ou le mixte.

« Pour les amateurs de tennis c’est un incontournable. J’arrivais dans des tournois internationaux et on me parlait [du tournoi] de Repentigny », souligne Sylvain Bruneau. Ce dernier, qui a multiplié les apparitions médiatiques lors des dernières semaines, nous propose La minute à Sylvain cette année, une courte chronique informative et divertissante quotidienne sur le site Web et les plateformes numériques des ITJR pendant le tournoi.

Un succès grâce à des partenaires généreux

LE présentateur en titre, la Banque Nationale, dont madame Michelina Borrelli, directeur, investissements et planificateurs financiers – Montréal Est, se fait l’écho : « Ensemble, continuons à inspirer les jeunes athlètes, à nourrir leur passion et à les aider à atteindre de nouveaux sommets. Les Internationaux de tennis junior de Repentigny sont une célébration du talent, de l’effort et de la passion, et nous sommes fiers d’en faire partie. »

Pour le présentateur officiel du tournoi jusqu’en 2026, Grenier BMW, l’équipe de direction tient à souligner : « Comme on a pu le voir aux Jeux olympiques, le tennis au Canada est en pleine forme! Les événements d’envergure comme les Internationaux de tennis junior de Repentigny sont importants pour le développement des jeunes athlètes et rayonnement du tennis. C’est un honneur pour nous d’être témoins du travail remarquable des organisateurs ainsi que des bénévoles lors du tournoi et surtout du talent de ces jeunes athlètes. Bon tournoi à tous et longue vie aux Internationaux de Tennis Junior de Repentigny! »

Détails et horaire du tournoi au itjr.ca.