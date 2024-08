Les Internationaux de tennis junior reçoit de la grande visite de l’ITF

Pour la toute première fois de son histoire, Repentigny accueille cette semaine une représentante du circuit de l’ITF (International Tennis Federation), l’organisme qui chapeaute et qui gouverne le tennis à l’échelle mondiale, au service de ses 213 nations membres.

Elle parcourt la planète. Catherine Michie, native d’Écosse et demeurant à Londres, dirige depuis 2008 une équipe qui s’occupe des événements juniors sur tous les continents.

Surprenamment, celle qui a déjà étudié le français (8 mois) en Grande-Bretagne est en sol canadien pour la toute première fois. Sa tâche à Repentigny, recueillir les commentaires et impressions des joueurs et de leurs entraîneurs, les guider, les conseiller. Comme partout ailleurs, voir à leur bien-être, à ce que leur passage chez les juniors soit mémorable à tous les niveaux.

Lorsque questionnée sur Repentigny et le site du parc Larochelle, elle ne se fait pas avare de commentaires : « Je vois des sites de compétitions juniors partout dans le monde. Le sentiment d’appartenance et l’effort communautaire crèvent les yeux ici. Dès que j’y ai mis les pieds, j’ai senti la passion et le dévouement sans borne des bénévoles. Je constate aussi l’attachement réel de Tennis Canada et du gouvernement du Québec pour les Internationaux de Repentigny. Franchement, c’est très accueillant ici! »

Après son passage à Repentigny, elle sera de retour chez elle pour quelques jours de repos, avant de se rendre en Chine pour son prochain mandat.

Résultats court central

Dans le premier match, le Canadien Félix Roussel, 356e, qui a obtenu un laissez-passer de Tennis Canada, était opposé à l’Américain Maximus Dussault, 17 ans et 112e. Dussault a remporté le match par la marque de 6-4, 6-2.

Dans le deuxième match, le Canadien Miko Lapalme, 16 ans et 408e, a obtenu un laissez- passer de Tennis Canada pour le tableau principal. Membre du Centre national, vainqueur du simple et du double du Championnat junior canadien en avril dernier à l’Île-des- Sœurs, Lapalme avait rendez-vous avec l’Italien Lorenzo Angelini, 18 ans et 56e. Le Canadien a offert une très belle résistance, mais l’Italien a remporté le match, 6-3,6-3

La Québécoise Raphaëlle Leroux, 17 ans et 175e, était opposée à l’Américaine Monika Ekstrand, 17 ans et 73e. Ekstrand a gagné le match, 6-1, 6-3.

À surveiller lundi

La favorite, Hannah Klugman (GBR), finaliste en simple l’an dernier et championne en double, sera sur le central demain. Âgée de 15 ans, elle connaît beaucoup de succès sur le circuit junior.

Le favori, Mees Rottgering (NED) sera le match vedette demain soir en simple à compter de 18h30.

Admission gratuite

Une donnée ne change jamais au tournoi, soit l’admission gratuite au site du parc Larochelle et aux gradins populaires pour assister à tous les matchs du tournoi.

Détails et horaire du tournoi au itjr.ca.