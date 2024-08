Consultation publique sur les réseaux cyclable et piéton de la ville de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse invite les résidents à lui faire part de leurs besoins et de leurs opinions en lien avec les réseaux cyclable et piéton de la ville. Le 18 septembre, à 19 h, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, ils pourront participer à une consultation publique dans le cadre de l’élaboration du Plan directeur de transports actifs de la Ville.

La consultation, qui se tiendra sous forme de tables de concertation, permettra aux Thérésiens de prendre connaissance du travail déjà effectué par les spécialistes de l’administration municipale et de Vélo Québec — organisme mandaté par la Ville et leader provincial dans le développement de réseaux cyclables et piétons. Les résidents pourront ensuite se prononcer sur les propositions et suggérer les leurs afin de créer conjointement avec la Ville un réseau de voies qui répondra le plus possible à leurs besoins et qui encouragera tous les Thérésiens à adopter des pratiques de mobilité active. Plusieurs activités collaboratives sont prévues lors de la consultation. Les thématiques qui seront abordées incluent la desserte vers les principales destinations et la hiérarchisation du réseau cyclable. Lesparticipants devront confirmer leur présence au plus tard le 9 septembre prochain, à 16 h, en écrivant à [email protected].

« Avec cette consultation, nous entrons en dialogue et en relation de cocréation avec les résidents pour élaborer ensemble un Plan directeur de transports actifs à l’image de la population. Ce processus nous permettra d’accroître la place accordée à la mobilité active au sein de la communauté thérésienne et à offrir à tous les résidents des alternatives viables à la voiture, afin qu’ils puissent adopter des comportements écoresponsables et des habitudes d’un mode de vie sain », explique le maire de Sainte- Thérèse, Christian Charron.

Pour rester à jour sur les grands projets de la Ville et les consultations publiques les résidents peuvent s’inscrire au système d’alertes citoyennes. Ils pourront recevoir les alertes de la Ville envoyées par téléphone, courriel ou texto. Une fois l’inscription faite, ils pourront sélectionner les catégories d’alertes auxquelles ils désirent s’abonner parmi : urgences, collectes et environnement, culture et loisirs, info- travaux, rappels saisonniers, taxes municipales et vie démocratique, le tout au citoyen.sainte-therese.ca.