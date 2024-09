Six athlètes de la Rive-Nord reçoivent une bourse de la Fondation Aléo

Six jeunes joueurs de hockey de la Rive-Nord ont obtenu un bourse du programme de la Fondation Le BUT, au sein de la Fondation Aléo. Il s'agit de Elli Allard de Saint-Eustache, Delphine Labonté de Lachute, Amélia Lebrun de Saint-Eustache, Noah Duverger de Sainte-Thérèse, Catherine Proulx de Mirabel et Justin Plouffe Côté de Boisbriand.

La remise de bourses a eu lieu au magasin Sports Rousseau, de Laval, le 18 septembre en soirée. Appelés devant un énorme mur de chandails de hockey de la LNH, par Pierre Gendron, recevant leur propre chandail du programme et étant accueillis dans la famille Aléo, l’expérience a donné des ailes aux jeunes dans la poursuite de leur passion.

Concrètement, les 13 étudiants-athlètes identifiés Espoir ont reçu individuellement une bourse de 1500 $ en plus de devenir admissibles à tous les services déployés par l’équipe de la Fondation Aléo, et ce, à vie.

La Fondation Le BUT et la Fondation Aléo se rejoignent à plusieurs plans, dont celui de favoriser l’accès au sport. Ainsi, les deux fondations se sont alliées pour créer un nouveau programme de bourses ayant pour objectif de soutenir des jeunes joueurs et joueuses de hockey et de parahockey ayant beaucoup de potentiel, mais qui sont confrontés à des barrières d’accès pour y arriver.

Deux boursiers supplémentaires par le programme Donnez au suivant

En plus des bourses remises via la Fondation Le BUT, Pierre Gendron a tenu à offrir également, de façon personnelle, deux autres bourses à des étudiants-athlètes en hockey universitaire dans le cadre du programme Donnez au suivant de la Fondation Aléo. D'ailleurs, Catherine Proulx en fait partie.

Ainsi, cet ancien boursier de la Fondation Aléo, fondateur et président de la Fondation Le BUT, a concrétisé en double son alliance naturelle avec cette fondation en soutenant 15 jeunes et universitaires. Épaulé dans les années 90, il remet aux athlètes de la génération actuelle un soutien qui leur permettra d’avancer vers leurs rêves.

« Atteindre de grands objectifs, sportifs ou autres, demande énormément de détermination. Et outre tous les efforts qu’on peut déployer, souvent, il faut aussi un coup de main au bon moment. Comme les jeunes récipiendaires encouragés aujourd’hui, j’ai eu de l’aide pour atteindre mes buts. Sans cette aide, dont celle de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (maintenant Aléo), je n’aurais pas pu atteindre le hockey professionnel. La Fondation Le BUT récupère et redonne des équipements de hockey en plus de payer les frais d’inscriptions lorsque c’est nécessaire. Maintenant en équipe avec la Fondation Aléo, nous allons encore plus loin pour aider des jeunes hockeyeurs et hockeyeuses talentueux à poursuivre dans le sport qu’ils aiment. Parfois, c’est le rebond nécessaire pour sauter l’obstacle et passer à la prochaine étape. C’est ce que je souhaite. », indique Pierre Gendron, fondateur et président de la Fondation Le BUT