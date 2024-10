Troisième édition du 12 heures de Dek hockey CCM

Le 5 octobre, pour une troisième année, le public est invité à venir encourager les participants aux 12 heures de Dek hockey CCM pour la Fondation « Le But », Sports Rousseau.

L’événement débute à 8 h et se termine à 20 h au Centre de Dek HBLL de Mirabel. Le président d’honneur, Maxime Talbot, ancien joueur de la LNH sera sur place.

Depuis 2021, l’événement a amassé plus de 375 000$.

« Je suis tellement heureux de la générosité des gens et de la popularité que prend cet événement chaque année, affirme Pierre Gendron, fondateur des 12 heures de Dek hockey CCM et de la Fondation « Le But ». Grâce à leur support, des gens aujourd’hui s’amusent et rendent le hockey accessible à tous. C’est pour cela que nous avons créé la fondation. Provenant moi-même d’un milieu défavorisé j’ai eu la chance d’avoir le support de plusieurs personnes. C’est le temps de redonner et c’est un groupe de personnes fantastiques qui se réunissent pour une cause qui leur tiennent à cœur. On peut constater que les jeunes ont du plaisir à voir le sourire des participants. »

C’est 36 équipes mixtes, d’enfants à adultes qui joueront au Dek hockey pendant 12 heures dans le but d’amasser des sous pour acheter, nettoyer et recycler de l’équipement de hockey pour aider des gens dans le besoin.

L’objectif est de rendre le hockey accessible aux jeunes de tous âges et ainsi les faire bouger et socialiser.

Sur place il y aura plusieurs d’activités pour toute la famille, comme du mini-putt, roulathèque, arcades, des jeux gonflables, kiosque de tattoos temporaires, photobooth, barbière Barbue Sportif etc.

« C’est un bel honneur d’être associé à une si belle cause qui aide les gens dans le besoin tout en les encourageant à faire de l’activité physique, affirme Pierre-Luc Dubois, des Capitals de Washington, porte-parole de l’événement. On espère que les gens seront au rendez-vous au 12 heures de Dek hockey CCM pour que dans le futur, plus de gens puissent profiter d’équipement de hockey et pratiquer ce beau sport. »

Il est possible de faire un don monétaire en allant sur le site internet de la fondation.

Les gens qui veulent apporter leurs pièces d’équipement qui ne servent plus, peuvent le faire en allant à n’importe quel magasin Rousseau. Des bacs sont prévus à cet effet dans tous les magasins.