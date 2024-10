Un nouveau parc voit le jour dans le secteur Chambéry

Le 28 septembre , des citoyens du secteur Chambéry se sont réunis pour inaugurer leur nouveau parc situé sur la rue de Bellevue.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de la mairesse Liza Poulin, du conseiller du district de la Côte-Saint-Louis, David Malenfant, d’employés des services municipaux ainsi que de résidentes et résidents membres du comité consultatif qui a soumis des recommandations à la Ville sur les composantes du parc.

« Ce parc est le résultat d’un travail rigoureux qui a nécessité réflexion, consultation citoyenne et concertation entre plusieurs services municipaux. Notre défi était de concevoir un parc de quartier en harmonie avec son milieu, son environnement et sa population. Un espace qui ferait le lien entre le parc linéaire Ronald-Leduc, la future école et le corridor écologique, et qui sera accessible par le transport actif. Je crois que l’on peut dire : mission accomplie ! », a déclaré le conseiller David Malenfant.

Un parc de quartier dont les plans ont été bonifiés par les citoyens

Le parc de Chambéry, d’une superficie de 9 386 m2, dessert une population se trouvant dans un rayon de 1600 mètres et est facilement accessible par transport actif.

Au départ, dans l’élaboration du plan concept, différents paramètres ont été considérés par la Ville, notamment la conservation d’un maximum d’arbres, les besoins des différents groupes d’âges, la proximité des habitations, les liens piétonniers actuels et à venir, la future école et les activités prévues dans la cour, la complémentarité des parcs des secteurs environnants, la tendance en loisirs de favoriser le jeu libre, ainsi que la sécurité et le caractère inclusif des aménagements.

Le plan original a été présenté à un comité composé de citoyennes et citoyens du secteur et leurs commentaires ont permis de bonifier le concept. Ce comité était composé de Justine Proulx, Mélissa Handfield, Annie Archambault, Édith Fournier, Jean-Pierre Genest et Patrick Fougeray. Le conseiller a tenu à les remercier.

Par la suite, c’est toute la population de Chambéry qui a pris connaissance du plan modifié sur la plateforme de consultation citoyens.blainville.ca.

On retrouve dans le parc une plaine de jeux libres, une butte à glisser (hiver), une piste « pumptrack », des sentiers d’hébertisme, des tables de ping-pong, des modules de jeux, une agora, des balançoires pour enfants et adultes, des toilettes et une fontaine à eau, du mobilier urbain et de l’éclairage et un stationnement accessible aux personnes en situation de handicap.

Un parc qui correspond à la vision du secteur Chambéry

Pour la mairesse Liza Poulin, le nouveau parc s’inscrit dans la vision du secteur Chambéry. « Un milieu de vie est en train de se créer et il s’enrichit maintenant d’un nouveau parc. C’est avec une immense fierté que nous y avons accueilli les citoyennes et citoyens pour l’inauguration. Et si je me fie à leur réaction enthousiaste, ils partagent manifestement cette fierté », a-t-elle souligné.

La vision du quartier Chambéry s’est concrétisée avec la construction d’habitations parmi les espaces verts et les sentiers boisés, ainsi qu’aux abords du corridor écologique de la forêt du Grand Coteau.

Le nouveau parc crée donc un lien physique dans le quartier entre ce corridor et le parc linéaire Ronald-Leduc et est accessible par la piste cyclable qui longe le boulevard de Chambéry.

« Le parc est désormais ouvert à la population, qui peut maintenant se l’approprier ! », a conclu le conseiller David Malenfant.

À noter que l’électricité sera installée en novembre et que d’ici là, les lampadaires, les toilettes et la fontaine ne seront pas fonctionnels.

Le projet a été rendu possible notamment grâce à un don de l’entreprise TC Énergie et à la collaboration de la firme d’architecte en paysage K.A.P.