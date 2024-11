La boxeuse Marie-Eve Dicaire fait le tour des écoles du CSS des Mille-Îles

Depuis le mois d’octobre, la championne du monde de boxe Marie-Eve Dicaire rend visite aux élèves des écoles du Centre de service scolaire des Mille-Îles dans le but de les éveiller aux opportunités qui s’offrent à eux dans leur parcours de vie.

« Jab ta réussite » se veut un titre représentatif pour l’ancienne pugiliste : « Le jab dans le jargon du milieu sert à mesurer la distance, à s’installer pour une attaque et à contrôler la vitesse du combat et je crois qu’il y a plein de similitudes entre cette technique et comment les jeunes peuvent entrevoir leur réussite », explique Dicaire.

L’idée d’aller rencontrer les jeunes dans leurs classes est née d’un souhait que Marie-Eve avait elle-même à pareil âge. « J’aurais aimé qu’une personnalité du milieu sportif vienne me parler pour me dire que je n’avais pas à mettre de limite à mes rêves et que tout ce qui me passait par la tête était possible. Ou qu’au contraire, mes moments de découragement étaient normaux et que j’avais les outils en moi pour me motiver. Au fond, ça ne prend qu’une petite étincelle pour allumer un jeune. »

Cette étincelle, elle l’a vue dans le regard de quelques dizaines de jeunes qu’elle a déjà rencontrés grâce à cette initiative qu’elle a lancé en partenariat avec la Caisse Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes. « Nous avons passé une journée mémorable avec Marie-Eve. Quelle athlète inspirante! Je n'ai pas assez de mots pour démontrer à quel point nous avons apprécié sa visite. En espérant que la conférence soit encore offerte l'an prochain pour mes futurs élèves! », a exprimé M. Patrick Laramée, enseignant de 6e année à l’école des Grands-Vents.

Des visées plus grandes

Qui connaît bien Marie-Eve Dicaire sait que ses aspirations sont toujours plus grandes. Elle nourrit le même souhait avec cette tournée. « Nous avons initié ce projet dans ma région natale parce qu’elle m’a beaucoup donné et aussi pour tester la réceptivité des écoles, mais le but a toujours été de me promener partout au Québec pour aller à la rencontre des élèves de tous les âges et de tous les niveaux. » Une douzaine d’écoles de Saint-Eustache-Deux-Montagnes recevront d’ici la fin de l’année 2024 la visite de Dicaire. Les écoles du Centre de service scolaire des Mille-Îles qui souhaitent accueillir la conférencière en 2025 peuvent signifier leur intérêt à la Caisse Desjardins.