Trois plongeurs de Blainville sélectionnés pour l'équipe Jeunes espoirs

Sur les 19 plongeurs et plongeuses sélectionnés, pour faire partie de l'équipe Jeunes espoirs de Plongeon Québec, trois athlètes du Club de plongeon de l'Envol de Blainville ont été choisis pour la saison 2024-2025.

Les membres de cette équipe ont tous en bas de 12 ans. Ainsi Thomas Lachapelle, Raphael Plouffe, Victoria Sensemat et leurs entraîneurs, participeront à des ateliers de perfectionnement lors d’un camp d’entraînement dont la date sera précisée prochainement.

Les observations effectuées durant la dernière saison des compétitions provinciales ont fourni des éléments clés pour le comité de sélection. Celui-ci a pu analyser en profondeur les aptitudes physiques des athlètes, avec un accent particulier sur la flexibilité, la coordination, la force, la ligne du corps, le rythme d’apprentissage ainsi que la force mentale. Ces critères essentiels ont permis au comité de prendre des décisions éclairées et de sélectionner les jeunes plongeurs et plongeuses qui incarnent le potentiel de développement recherché pour progresser dans ce sport.

Le programme d’identification de talent a pour but de maintenir l’intérêt et la motivation pour le plongeon tant chez les jeunes que chez leurs entraîneurs, en leur offrant une structure qui leur permet de perfectionner leurs compétences et d’atteindre leur plein potentiel. L’objectif ultime de ce programme est de développer une relève forte et passionnée, prête à faire rayonner le plongeon à tous les niveaux de compétition.