Inauguration du dernier 15 km du parc linéaire le P’tit Train du Nord

Le 21 novembre dernier, la MRC des Laurentides a célébré l’inauguration des 15 kilomètres récemment réaménagés du P’tit Train du Nord, reliant Mont-Tremblant (secteur Village) à Labelle.

Organisé au musée ferroviaire de Labelle, cet événement a réuni élus et partenaires qui ont contribué à la réussite de ce vaste projet. L’ouverture de ce dernier segment de 15 kilomètres marque l’achèvement de la réfection des 76,5 kilomètres du parc linéaire entre Val-Morin et Labelle, couronnant de nombreuses années d’efforts et de collaboration.

Le musée ferroviaire de Labelle, choisi pour son importance symbolique, représente la limite nord de cette voie de communication historique sur le territoire de la MRC des Laurentides. Véritable joyau de la région des Laurentides, le parc linéaire est un témoin vivant de son histoire. Sur les 76,5 kilomètres traversant huit municipalités de la MRC des Laurentides, cette piste multifonctionnelle aménagée sur l’ancienne emprise ferroviaire du Canadien Pacifique est désormais entièrement réaménagée et pavée.

Un projet régional au service de l’intérêt public

Cette infrastructure régionale est un levier socioéconomique, culturel et touristique majeur. Son entretien et sa sécurité sont assurés par plusieurs MRC, au bénéfice de tous ses utilisateurs. Ce projet de réfection visait à uniformiser la piste, tout en augmentant son accessibilité et sa sécurité, et en renforçant son bilan environnemental et sa résilience face aux changements climatiques.

La MRC des Laurentides a bénéficié d’un appui financier important du gouvernement du Québec, qui a octroyé plus de 2 M$ dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III), de l’organisme Sentier Transcanadien ainsi que de nombreux partenaires de la société civile et du milieu associatif, dont la MRC a tenu à saluer l’engagement lors de cette inauguration.

« Le parc linéaire du P’tit Train du Nord contribue à la qualité de vie et à l’attractivité touristique de notre beau coin de pays. Son accessibilité, son histoire, les communautés qu’il traverse et les paysages contemplés expliquent sa grande popularité. Le gouvernement du Québec et les élus de la région comprennent toute son importance. Merci à tous celles et ceux qui prennent soin et mettent en valeur ce joyau de parc d’un bout à l’autre des Laurentides. » Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Un projet en plusieurs étapes :