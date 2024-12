Avec Accès nature, on bouge dehors cet hiver!

Durant tout l’hiver 2025, grâce à Accès nature, il sera possible de faire le plein d’air frais gratuitement dans plus de 25 parcs régionaux d’une dizaine de régions du Québec, dont plusieurs parcs dans les Laurentides.

Accès nature, une initiative des Parcs régionaux du Québec (Parq) soutenue financièrement par le ministère de l’Éducation, vise à faciliter l’accès à la nature et à encourager la pratique d’activités de plein air en donnant accès gratuitement aux parcs régionaux participants. Lancée à l’automne 2024, cette initiative porte déjà ses fruits : depuis le mois d’août, plus de 17 300 accès gratuits ont été réservés sur la plateforme toutlemondedehors.ca1.

L’hiver québécois offre une multitude d’occasions d’être actif en plein air. Ainsi, Accès nature permettra aux Québécoises et Québécois d’accéder sans frais à des installations telles que des sentiers de ski de fond, de randonnée en crampons ou en raquette et même de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), une activité de plus en plus populaire.

En vigueur tous les jours de la semaine jusqu’à la fin du mois de mars, l’initiative couvrira donc la période des Fêtes et la relâche scolaire, des moments particulièrement prisés par les familles pour profiter de moments de qualité en plein air.

« L’accès à la nature est un élément clé pour la pratique d’activités en plein air et la découverte de leurs bienfaits pour le corps et l’esprit. J’encourage donc les Québécoises et Québécois de tous âges, milieux et niveaux d’expérience à venir profiter de cette excellente initiative, qui rend gratuit l’accès aux parcs régionaux lors la saison hivernale. Bon hiver à tous! », indique Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les parcs régionaux du réseau Parq sont des lieux exceptionnels à explorer l’hiver. Randonnée hivernale, ski de fond, patinage ou fatbike, la population québécoise a l’embarras du choix pour goûter aux bienfaits du plein air hivernal. Nous sommes fiers de participer à cette initiative qui rend le plein air plus accessible. », ajoute Stéphane Michaud, président de l’Association des parcs régionaux du Québec

Comment planifier sa visite?

C’est simple : il suffit de réserver un accès gratuit en ligne dans un des parcs participants, au plus tard la veille de sa sortie, en visitant toutlemondedehors.ca. On peut se procurer jusqu’à six accès gratuits par personne, par parc régional. Avec Accès nature et les parcs régionaux du Québec, ça ne coûte rien de prendre l’air. Tout le monde dehors cet hiver!

Parcs régionaux participants :

Bas Saint-Laurent

Le Canyon des Portes de l’Enfer – Réserve faunique Duchénier

Parc régional de la rivière Mitis

Cantons-de-l’Est

Parc de la Gorge de Coaticook

Parc des Sommets

Parc Harold F. Baldwin

Parc régional du Marécage-des-Scots

Parc régional du Mont-Ham

Centre-du-Québec

Parc régional de la rivière Gentilly

Parc régional des Grandes-Coulées

Chaudière-Appalaches

Parc du Massif du Sud

Parc des Appalaches

Québec

Vallée Bras-du-Nord

Laurentides

Parc d’escalade et de randonnée de la Montagne D’Argent

Parc régional de la Rivière-du-Nord

Parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière

Parc régional Montagne du Diable

Parc régional Val-David – Val-Morin Parc Éco Laurentides

Laval

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Mauricie

Parc de la rivière Batiscan

Montérégie

Parc du canal de Soulanges

Parc régional des Grèves

Montréal

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation

Parc-nature du Bois-de-Liesse

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Saguenay

Parc de la Rivière-du-Moulin