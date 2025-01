Une 40e année pour la Coupe des Fondeurs dans les Laurentides

La Coupe des Fondeurs, organisée par le club Fondeurs Laurentides, le centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, en collaboration avec Desjardins et Rivière-du-Nord et Loisirs Laurentides, fait son retour pour une 40e année, les samedis 25 janvier, 1er et 8 février.

L'évènement aura lieu sur les sentiers des Fondeurs, derrière le centre Notre-Dame à Saint-Jérôme.

La Coupe des Fondeurs est l’un des évènements de ski de fond regroupant le plus de participants au Québec et au Canada. Son objectif est de promouvoir la pratique du ski de fond dans la région des Laurentides et de fournir aux jeunes skieurs l’occasion de vivre une initiation à la compétition. Chaque année, plus de 1600 participants participent aux 3 courses. Avec le support de la Ville de Saint-Jérôme, cette tradition hivernale rassemble les amateurs de ski de fond de la région depuis 40 ans.

Cette année, le club Fondeurs Laurentides fête son 50e anniversaire et la Coupe des Fondeurs fête son 40e anniversaire. Question de célébrer cette grande page dans l'histoire du ski de fond au Laurentides, la 3e étape du 8 février aura un format différent, ce sera la Course des Générations. L’objectif est de regrouper toutes les générations ayant déjà participé à la Coupe des Fondeurs. Que ce soit il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, vous êtes le bienvenu!

La journée débutera avec une course de skicross (course avec des obstacles) pour les athlètes de plus haut niveau. Tous sont les bienvenus pour venir assister à cette impressionnante course où s’affronteront les meilleurs skieurs de la région. Suivra ensuite une course participative pour célébrer le 40e anniversaire de l’évènement. Pour cette course, chaque école et club de ski aura un départ toutes catégories confondues, qui regroupera les participants actuels et les anciens participants de la Coupe des Fondeurs. Si vous avez vécu la Coupe des Fondeurs lorsque vous étiez jeunes, vous êtes donc conviés prendre le départ de la Course de Générations avec votre ancienne école. L’objectif de cette journée est d’avoir près de 1000 participants.

La Coupe des Fondeurs, c’est un évènement unique dans les Laurentides. Plusieurs athlètes de hauts niveaux y ont fait leurs premiers pas en ski de fond. Tandis que pour beaucoup d’autres, l’évènement leur a permis de découvrir un agréable sport d’hiver.